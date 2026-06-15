Kako je navedeno u saopštenju EU, ova odluka odražava blisku saradnju Unije i Ukrajine i usklađena je sa agendom strateškog digitalnog partnerstva EU.

Ona takođe čini deo širih napora Komisije da se osigura da EU i njeni partneri mogu da se suprotstave evoluirajućim sajber pretnjama spremnošću, brzim reagovanjem i zajedničkim stručnim znanjem.

"Prihvatanjem Ukrajine u Rezervu EU za sajber bezbednost, jačamo našu kolektivnu odbranu i potvrđujemo princip solidarnosti koji je u srcu digitalne budućnosti Evrope. U vreme kada sajber napadi predstavljaju stalni rizik, naše jedinstvo je naša najveća prednost", rekla je Hena Virkunen, izvršna potpredsednica za tehnološki suverenitet, bezbednost i demokratiju.

Rezerva, kojom upravlja Agencija Evropske unije za sajber bezbednost (ENISA), pruža usluge reagovanja na incidente od pouzdanih privatnih dobavljača kako bi se pomoglo u rešavanju značajnih ili velikih incidenata.