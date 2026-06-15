Letnje vrućine ponovo su naterale vozače da uključe klimu čim sednu za volan. Međutim, da li ste primetili da iz ventilacije ponekad dopire neprijatan, ustajao miris, naročito kada automobil neko vreme stoji na suncu?

Prema rečima servisera, problem često nije u samom klima-uređaju, već u navikama vozača. Tokom rada klime na isparivaču se stvara vlaga. Kada ugasite automobil, ta vlaga ostaje zarobljena u ventilacionom sistemu i vremenom postaje idealno mesto za razvoj bakterija i buđi.

Zbog toga stručnjaci preporučuju jednostavan trik koji ne košta ništa. Minut ili dva pre nego što stignete na odredište, isključite hlađenje, odnosno dugme A/C, ali ostavite ventilator da radi. Strujanje vazduha pomoći će da se unutrašnjost sistema osuši i spreči nakupljanje vlage.

Iako zvuči beznačajno, upravo je vlaga najčešći uzrok neprijatnih mirisa koje mnogi pogrešno povezuju sa kvarom klima-uređaja. U stvarnosti je često reč o sistemu koji nije dovoljno osušen i koji mesecima skuplja nečistoće i mikroorganizme.

Naravno, ni najbolja navika neće pomoći ako zanemarujete redovno održavanje. Filter kabine trebalo bi menjati prema preporukama proizvođača, a i češće ako automobil vozite u gradskim gužvama, prašnjavim uslovima ili tokom sezone polena.

Ako klima i nakon zamene filtera i dalje neprijatno miriše, vreme je za detaljno čišćenje i dezinfekciju sistema. Takav servis nije skup, a može značajno da poboljša kvalitet vazduha u kabini.

Četiri saveta za zdraviju klimu u automobilu

1. Isključite A/C pred kraj vožnje

Ostavite ventilator da radi još minut kako bi osušio vlagu u sistemu.

2. Ne odlažite zamenu filtera kabine

Zaprljan filter smanjuje protok vazduha i pogoršava kvalitet vazduha u vozilu.

3. Ne uključujte klimu odmah na maksimum

Kada uđete u pregrejan automobil, prvo na kratko otvorite prozore kako biste ispustili vreo vazduh.

4. Reagujte čim primetite neprijatan miris

Što ranije rešite problem, manje su šanse za skuplje popravke kasnije.

Ponekad upravo najjednostavnije navike mogu produžiti vek trajanja klima-sistema i učiniti letnju vožnju mnogo prijatnijom. A za ovaj trik nisu vam potrebni ni alat, ni servis, ni dodatni troškovi – samo nekoliko sekundi pažnje pre nego što ugasite motor.