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Većina vozača pravi ovu grešku svaki put kada ugasi auto: Zbog nje klima počinje da smrdi
Neprijatan miris iz klime često nije znak kvara, već posledica jedne navike koju većina vozača ima.
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