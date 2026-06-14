Tokom gostovanja voditeljka ga je pitala šta misli o trenutnom ekonomskom stanju u zemlji i kako ga ocenjuje.

Vučić je rekao da je zadovoljan zbog ekonomskog stanja zemlje, ali i dodaje da je nesrećan što vidi da nije pokazano dovoljno brige za običnog čoveka.

"Nikada stvari nisu idealne nigde, zato je važno da primetimo svoje greške, da sebe menjamo i vidimo šta možemo građanima da ponudimo u budućnosti. Neko bi rekao kao da je juče bilo, meni nije, meni kao da je bilo pre 50 godina... Svaki dan je tu bio težak. I ljudi to uglavnom ne razumeju. Ljudi traže rukovodstvo koji će da brinu o njima, a ne o sebi. Zašto bi ih interesovalo kroz šta prolazi onaj koji mora da istrpi sve pritiske, čuva slobodu zemlje, da se bori za ulaganja u vojsku i policiju. Nije uvek jednostavno", dodao je Vučić.