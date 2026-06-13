Prema navodima tih medija, Rusija je upozorila „Sjedinjene Države i partnere“ na mogućnost udara, ali nije precizirano ko je tačno obavešten. Do trenutka objavljivanja informacije, Ambasada SAD u Kijevu nije izdala nikakvo zvanično upozorenje.

Oružane snage Ukrajine saopštile su 12. juna da postoji „velika verovatnoća“ da će Rusija u naredna 24 časa lansirati balističku raketu srednjeg dometa sa poligona Kapustin Jar u ruskoj Astrahanskoj oblasti.

Rusija je poslednji put lansirala „Orešnik“ na Ukrajinu 24. maja. Ukrajinske oružane snage navele su da je projektil pogodio područje u blizini Bele Cerkve, oko 80 kilometara južno od Kijeva. Međutim, kasnije je ruski predsednik Vladimir Putin izjavio da upotreba tog oružja nije bila borbena.

Kako je rekao, jedan od udara izveden je na „štagalj“ kako bi se proverilo „na koji način su se blokovi bojevih glava rakete prizemljili“.

„Gađali smo tamo gde je bilo zgodno da vidimo rezultat“, rekao je Putin.

Pre udara 24. maja, Rusija je „Orešnik“ upotrebila još dva puta: prvi put u novembru 2024. godine za napad na fabriku Južmaš u Dnipro, a drugi put u januaru 2026. godine za napad na oblast Lavova. Podaci o eventualnim žrtvama nijednog od tih udara nisu objavljeni.