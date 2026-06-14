Predsednik Vučić upozorio je na problem prirodnog priraštaja u Srbiji.

Srbija svake godine gubi 40.000 stanovnika, kaže Vučić.

- Želim da vas obavestim, mi danas imamo za neku stotinu hiljada manji broj građana nego pre 14 godina. Pre svega zbog niskog prirodnog priraštaja. Mi zato svake godine gubimo 40.000 stanovnika. Svake godine gubimo jedan Bor. To je zato što nemamo dece, i zato što se plašimo da o tome pričamo, zato što ne volimo da govorimo o deci, nego o ljubimcima. Dakle na mnogo manji broj ljudi mi danas imamo 550.000 više zaposlenih nego tada - naglasio je predsednik.

