Blokaderi nemaju ništa

Govoreći o političkim porukama i zahtevima koje poslednjih meseci iznose blokaderi, profesor Milanović navodi da njihov program i dalje ostavlja brojna otvorena pitanja, i da javnost nema dovoljno jasnu sliku o tome kako bi izgledala realizacija njihovih ideja i ko bi ih sprovodio.

- Ali ta njihova artikulacija nije u biti svojoj i dalje potpuno jasna. Pa ne, mi i dalje ne znamo ko bi, na primer, činio studentsku listu. Ja razumem razloge zbog čega studenti ne žele da to objave, ali vi imate jedan pokret koji nema jasne politike o brojnim pitanjama, gde vi ne znate kako bi izgledala nova vlada, koliko dugo bi ona trajala, šta bi bio tačno njen zadatak... - jasan je bio profesor Milanović.

Opleo je i po organizaciji blokaderskih skupova:

- Ali je taj pokret toliko difuzan.Dakle, ja prosto nisam svestan bilo kog sličnog primera u nekoj relevantnoj uporednoj praksi. Dakle, da je postao jedan ovakav pokret koji zapravo nema neko rukovodstvo, koji nema neku centralnu organizaciju, gde ne postoje jasna procedura kako se donose odluke, kakav je program i tako dalje, nego se tako odvija, od fakulteta do fakulteta, pa se nekako decentralizovano odlučuje. Dakle, prosto ne postoji nešto poput ovog pokreta u uporednoj praksi - naveo je Milanović.

Takođe, Milanović smatra da Memorandum o Kosovu blokaderima neće doneti nijedan glas.