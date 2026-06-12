Putin je poručio da će ruski vojnici na zemlji uskoro osetiti konkretne rezultate tog rada, naglašavajući da Moskva razvija sistem koji, prema njegovim rečima, neće zaostajati za Starlinkom, a mogao bi da bude i bolji.

- Nadam se da ćete to na zemlji uskoro osetiti - rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, nova ruska niskoorbitalna satelitska grupa imaće važnu ulogu u savremenom ratovanju, posebno u uslovima u kojima dronovi, komunikacija i veza u realnom vremenu odlučuju o ishodu borbe.





Rusija traži svoj odgovor na Starlink

Rat u Ukrajini pokazao je koliko je satelitska veza postala važna za front. Starlink je Kijevu omogućio stabilnu komunikaciju, brzu razmenu podataka, upravljanje dronovima i vezu između jedinica čak i kada su klasični sistemi ometani ili uništeni.

Moskva sada pokušava da napravi sopstveni sistem koji bi ruskoj vojsci dao sličnu, ili kako Putin tvrdi, još jaču sposobnost.

Niskoorbitalni sateliti imaju prednost jer se nalaze bliže Zemlji od tradicionalnih komunikacionih satelita. To znači manju zadršku u prenosu signala, bržu vezu i veću upotrebljivost za vojne zadatke u realnom vremenu.

Na frontu, to može da znači razliku između drona koji kasni sa slikom i drona koji odmah šalje podatke artiljeriji, komandnom mestu ili drugoj jedinici.