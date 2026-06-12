"Partnerstvo kompanije Skajfol sa Erbasom ima za cilj jačanje zaštite ukrajinskog vazdušnog prostora od napada dronova i raketa, kao i jačanje uloge Ukrajine kao vodećeg evropskog centra za odbrambene inovacije. Inicijativa će takođe doprineti razvoju evropskog odbrambenog ekosistema kombinovanjem zapadne sistemske odbrambene stručnosti sa borbeno dokazanom tehnološkom fleksibilnošću i efikasnošću, kako bi se stvorila odbrambena rešenja sledeće generacije", rekao je predstavnik kompanije Skajfol za Ukrinform.

Kako je saopšteno, memorandum je potpisan tokom održavanja najvećeg evropskog vazduhoplovnog sajma u Berlinu, koji je počeo 10. juna, u prisustvu nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa.

Jedna od ključnih oblasti saradnje biće rad na integraciji presretača P1-SUN sa kompleksom za upravljanje vazdušnim prostorom Erbas er C2.

Prema rečima izvršnog direktora kompanije Erbas za odbranu i svemir Majkla Šelhorna, ovaj savez bi trebalo da premosti jaz između tradicionalnih odbrambenih sistema i inovacija sa kratkim ciklusom razvoja.

Kako je najavljeno, Erbas će pružiti sistemsku ekspertizu i iskustvo, posebno u integrisanoj protivvazdušnoj i raketnoj odbrani a Ukrajina će doprineti svojim borbenim iskustvom i tehnologijama koje su testirane u realnim uslovima.

Partnerstvo kompanija takođe podržava opšte ciljeve evropskog sistema protivvazdušne odbrane - Evropske inicijative za nebeski štit (ESSI), i naglašava ključni značaj evropskog tehnološkog suvereniteta.

Erbas za odrbanu i svemir je multinacionalna evropska kompanija sa glavnim sedištem u Taufkirhenu, u Nemačkoj a svakodnevno se njome upravlja iz Blanjaka, u Francuskoj.