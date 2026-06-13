Direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard objavila je izveštaj o američkim biolaboratorijama u Ukrajini, navodeći da dokumenta potvrđuju postojanje programa koji je prethodna administracija odbacivala kao teoriju zavere.

Prema izveštaju Direkcije nacionalne obaveštajne službe (ODNI), Sjedinjene Američke Države finansirale su više od 120 biolaboratorija u više od 30 država, od čega se čak 40 nalazi u Ukrajini.

Gabard je još prošlog meseca najavila da će objaviti detalje programa u Ukrajini, koji je administracija bivšeg predsednika Džozefa Bajdena ranije negirala.

- Dokaze o postojanju i finansiranju ovih laboratorija skrivali su od američkog naroda. Informacije o njihovoj istoriji, lokacijama i finansiranju prikrivane su godinama, dok su oni koji su tvrdili da postoje bili optuživani da šire teorije zavere - navela je Gabard u saopštenju.

U jednom od objavljenih dokumenata prikazane su lokacije laboratorija u Ukrajini, pri čemu se najveći broj istraživanja, prema podacima, sprovodio u Odesi i Kijevu.

U izveštaju se navodi da su istraživani različiti patogeni, među kojima se pominju antraks, tularemija, tuberkuloza, svinjska groznica, MERS, SARS, marburg, ebola i kuga.

Objavljeni su i podaci o finansiranju pojedinih objekata. Tako je, prema dokumentima, za laboratoriju u Hersonu izdvojeno 1,728 miliona dolara, za Institut za veterinarsku medicinu Ukrajinske akademije nauka više od dva miliona dolara, dok je za centralnu laboratoriju Ukrajinskog instituta za istraživanje kuge izdvojeno gotovo 3,5 miliona dolara.

U izveštaju se navodi i da su SAD finansirale istraživanja genoma virusa ptičjeg gripa i drugih visoko zaraznih patogena u laboratorijama koje su bile povezane sa američkom saveznom vladom.

Dokumenta sadrže i spisak američkih i ukrajinskih organizacija i kompanija koje su učestvovale u projektu, a oznaka poverljivosti sa njih skinuta je još u aprilu ove godine.

Rusko Ministarstvo odbrane još 2022. godine tvrdilo je da su mnoge od ovih laboratorija osnovane nakon događaja iz 2014. godine, dok je general-potpukovnik Igor Kirilov 2023. godine saopštio da su SAD pod okriljem biološke bezbednosti sprovodile istraživanja dvostruke namene u blizini ruskih granica.

Kirillov, koji je vodio rusku istragu o biolaboratorijama, ubijen je 2024. godine, a prema navodima ruskih medija, za napad je bila odgovorna Služba bezbednosti Ukrajine.