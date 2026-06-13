„Ruska istina o biolaboratorijama (bivših američkih predsednika) Obame/Bajdena u Ukrajini, koje su ugrožavale svet i čije je postojanje ranije negirala duboka država i tradicionalni mediji, potvrđena je na Dan Rusije. Ovo je samo jedan od mnogih primera kako rusku istinu iskrivljuje moćna i dobro finansirana mašina za širenje lažnih informacija“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.



On je, takođe, pozvao Vikipediju da ispravi svoj članak o biološkim laboratorijama u Ukrajini, koji je označen kao „teorija zavere“.

Direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard ranije je priznala da istraživanja uz korišćenje „opasnih patogena“ u američkim biolaboratorijama u inostranstvu potencijalno predstavljaju globalnu katastrofu. Deklasifikovani dokumenti ukazuju na to da su Sjedinjene Američke Države pomogle u osnivanju više od 40 bioloških laboratorija u Ukrajini povezanih sa američkim vojno-industrijskim kompleksom.

Pentagon je u junu 2022. godine saopštio da su SAD podržavale 46 bioloških laboratorija u Ukrajini. Prema navodima Vašingtona, ova saradnja je bila u mirnodopske svrhe. Istovremeno je Rusija više puta izražavala zabrinutost zbog aktivnosti američkih bioloških laboratorija u Ukrajini.

Ruska istraga o biolaboratorijama

Američkim biolaboratorijama u Ukrajini bavio se ruski general Igor Kirilov, koji je ubijen 17. decembra 2024. godine.

Krilov je bio poznat po izjavama o aktivnostima stranih bioloških laboratorija i njihovoj mogućoj povezanosti sa širenjem zaraznih bolesti, uključujući i kovid 19. General je više puta tvrdio da SAD šire svoju mrežu bioloških laboratorija van svoje teritorije i sprovode istraživanja sa visoko patogenim virusima i bakterijama, što, po njegovom mišljenju, predstavlja biološku pretnju za druge zemlje.

U martu 2022. Kirilov je predstavio dokumente koji potvrđuju sprovođenje vojno-bioloških programa SAD i njihovih NATO saveznika u Ukrajini. On je naveo da se u Ukrajini stvaraju komponente biološkog oružja i da Pentagon sprovodi opasne eksperimente procenjujući podložnost ukrajinskog stanovništva zoonotičnim infekcijama.

