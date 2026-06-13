Kramatorsk, jedan od najvažnijih industrijskih centara istočne Ukrajine, ulazi u novu fazu rata. Kako se ruske snage približavaju gradu i nalaze se na oko 14 kilometara od linije fronta, pojedina preduzeća već su počela da sele proizvodnju u bezbednije delove zemlje.

Prema pisanju lista The Economist, fabrike iz Kramatorska premeštaju se u grad Perečin u Zakarpatskoj oblasti, na krajnjem zapadu Ukrajine. Ovaj grad poslednjih meseci postao je jedno od glavnih odredišta za kompanije koje pokušavaju da sačuvaju opremu, proizvodne kapacitete i stručni kadar.

Hiljade radnika napuštaju grad

Zajedno sa preduzećima iz Kramatorska odlaze i njihovi zaposleni. Prema dostupnim podacima, oko 3.500 radnika već je napustilo grad i preselilo se sa svojim kompanijama.

Time se nastavlja višegodišnji trend smanjenja broja stanovnika u gradu koji je pre početka sukoba predstavljao jedno od najznačajnijih privrednih središta Donbasa.

Rat je potpuno promenio svakodnevni život u Kramatorsku. Nekada važan industrijski i saobraćajni centar danas funkcioniše u uslovima stalne bezbednosne neizvesnosti.

Železnička stanica više ne prima putničke vozove, dok se lokalna ekonomija suočava sa problemima karakterističnim za gradove koji se nalaze u neposrednoj blizini linije fronta.

Problemi sa transportom i radnom snagom

Dodatni teret predstavljaju poremećaji u snabdevanju i transportu. Kompanije su primorane da traže nove logističke pravce, dok rast troškova poslovanja dodatno otežava opstanak manjim preduzećima.

Poslodavci se istovremeno suočavaju sa nedostatkom kvalifikovanih radnika zbog odlaska stanovništva i mobilizacije dela radno sposobnih muškaraca.

Za Perečin dolazak novih industrijskih pogona predstavlja značajnu razvojnu priliku. Grad koji se nalazi stotinama kilometara od borbenih dejstava dobija nove investicije, radna mesta i stanovnike.

Preseljenje fabrika iz Kramatorska pokazuje kako rat ne utiče samo na linije fronta, već i na raspored industrije, radne snage i kapitala širom Ukrajine.

Dok kompanije traže sigurnije uslove za poslovanje, grad koji je godinama bio jedan od stubova teške industrije suočava se sa izazovom da sačuva svoju ekonomsku ulogu u sve složenijim okolnostima.