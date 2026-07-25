Ukrajina će u narednih nekoliko meseci najverovatnije izgubiti preostali deo Donbasa, uveren je britanski analitičar Aleksandar Merkuris.

"Vidimo da ruska vojska nastavlja ofanzivu duž cele linije fronta. Vidimo da situacija u Donbasu, koji je bio epicentar sukoba, za Ukrajinu postaje zaista veoma teška. U narednih nekoliko meseci će najverovatnije izgubiti Donbas. Generalno, na vojnom planu stvari ne idu po planu za Kijev", rekao je on u emisiji na Jutjubu.

"Kada izgubi Donbas nema više nikakvih utvrđenih položaja i gradova i ruska vojska bez problema može da napreduje kroz Ukrajinu i veoma brzo zauzme celu zemlju. Upravo gledamo kako Ukrajina gubi rat", zaključio je on.

Merkuris je dodao i da je Rusija u stanju da i dalje proizvodi oružje, da je vojska snabdevena a da je opšti životni standard građana stabilan.