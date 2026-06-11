Zvaničnici su takođe prijavili povređene civile i materijalnu štetu u Krasnodaru, dok su eksplozije, požari i mogući udari na objekte povezane sa vojskom zabeleženi širom Krima. Ukrajina u trenutku objavljivanja nije komentarisala ove napade.

Požar je izbio tokom noći u jednoj od najvećih ruskih rafinerija nafte nakon onoga što su lokalne vlasti opisale kao ukrajinski napad dronovima, dok su eksplozije i navodni udari takođe zabeleženi širom Krima.

Prema navodima operativnog štaba Krasnodarskog kraja, ostaci drona pali su u naselju Afipski, što je izazvalo požar u lokalnoj rafineriji nafte.

„Ostaci dronova pali su u naselju Afipski. To je dovelo do požara u rafineriji“, navodi se u saopštenju.

Ruske vlasti takođe tvrde da su ostaci dronova pali na tri lokacije u stambenom području, zapalivši pomoćni objekat, razbivši prozore na jednoj kući i oštetivši gasovod.

Naftna rafinerija Afipski, koja se nalazi oko 20 kilometara jugozapadno od Krasnodara, jedna je od najvećih rafinerija u Rusiji.

U vlasništvu je Safmar grupe biznismena Mihaila Gutserijeva i godišnje prerađuje približno 6,25 miliona tona sirove nafte, proizvodeći benzin, dizel gorivo, mazut i druge naftne derivate.

Ovaj pogon je 2025. godine završio projekat modernizacije vredan 217 milijardi rubalja (oko 2,6 milijardi dolara) i više puta je bio meta napada od početka sukoba u Ukrajini zbog svoje uloge u podršci ruskoj ekonomiji i vojnoj logistici. Prethodni napadi prijavljeni su u februaru, avgustu i septembru 2025. godine.

Troje povređenih

Guverner Krasnodarskog kraja Venjamin Kondratjev izjavio je da su tri osobe povređene tokom napada. Naveo je da su ostaci drona pogodili stambenu zgradu u Krasnodaru, izazvali požar i povredili dva stanara.

Treća osoba je navodno povređena u Severskom okrugu, gde je oštećeno nekoliko privatnih kuća.

Ruski medij Astra, pozivajući se na analizu otvorenih izvora, izvestio je da se oštećena stambena zgrada u centru Krasnodara nalazi na manje od dva kilometra od fabrike instrumenata „Kaskad“ i kompanije JSC Saturn, koje su povezane sa ruskom odbrambenom industrijom, kao i oko tri kilometra od vojnog aerodroma Krasnodar-Centralni.

Eksplozije prijavljene širom Krima

Eksplozije su tokom noći prijavljene i širom Krima.

Lokalni Telegram kanali izvestili su o požarima u Simferopolju i Sevastopolju, dok su upozorenja na vazdušnu opasnost bila na snazi nekoliko sati pre nego što su ukinuta posle 4 časa ujutro.

Prema Telegram kanalu „Krimski Vetar“ (Crimean Wind), eksplozija u Sevastopolju delovala je kao dolazeći udar, pri čemu je primećen bljesak u blizini Kozake uvale.

Dodatni udari navodno su zabeleženi u blizini Kamjišove uvale i vojnog objekta u Streleckoj uvali, mada nije jasno da li su korišćeni dronovi ili rakete.

Ruska protivvazdušna odbrana navodno je bila aktivna i u blizini Armjanska. Lokalni kanali tvrde da su dronovi preleteli drumski most, oštetili ga i zapalili nekoliko kamiona.

„Most na ulazu u Krasnoperekopsk iz pravca Armjanska takođe je oštećen. Izgleda da više nema neoštećenih mostova na kopnenim prilazima poluostrvu“, naveli su lokalni kanali.

U trenutku objavljivanja teksta Ukrajina nije komentarisala navodne napade. Rusko Ministarstvo odbrane takođe nije objavilo zvanično saopštenje o incidentu niti o navodnim presretanjima dronova.

Napadi na rafinerije izazivaju nestašice goriva širom Rusije i Krima

Prema procenama nezavisnog ruskog medija 7x7, najmanje 25 regiona Rusije suočavalo se sa nestašicama benzina i poremećajima u snabdevanju zaključno sa 10. junom.

U Krasnodarskom kraju pojedine benzinske pumpe navodno su počele da se zatvaraju zbog nedostatka goriva. Nestašice se uglavnom pripisuju ukrajinskim napadima na rusku infrastrukturu za preradu nafte.

Prema podacima Bloomberga, ruske rafinerije napadnute su 38 puta između januara i maja 2026. godine, uključujući 16 napada samo u maju, što predstavlja najveći mesečni broj od početka rata punog obima. Podaci kompanije OilX pokazuju da je iskorišćenost rafinerija pala za 14% od početka godine i da je i dalje oko 20% ispod nivoa pre rata.