"Mirno, demokratski, olovkom i papirom. Bez palica, baklji, topovskih udara i kamenica. Već sa osećanjem i racijom da kažemo u šta verujemo i kakvu Srbiju želimo. A ja vam sad kažem, vama ovde u Šumadiji, i Aleksandar Vučić i naša stranka, i svi oni koji će biti sa nama: daćemo sve od sebe da pokvarimo blokaderski plan da su oni unapred pobedili na izborima", rekao je Vučević.

On je pozvao građane da svi izađu na izbore.

"I zato vas molim, kad god da budu izbori, svi na izbore. Svi na izbore da ih pobedimo čisto i ubedljivo! Svuda! I u Topoli, i u Aranđelovcu, i u celoj Šumadiji, i u svim delovima grada Beograda, i od Vranja do Subotice, i od Bora do Užica! I na Kosovu i Metohiji! Svuda da ih pobedimo zato što su hteli da sruše državu, a ne jednu političku stranku", poručio je Vučević.

On je zahvalio okupljenim građanima iz Topole, Aranđelovca, Mladenovca, Smederevske Palanke, Požarevca, kako je rekao, na onome što su izdržali prethodnih više od godinu i po dana. „Da nije bilo vas, ne bismo državu sačuvali. Da nije bilo naroda, da nije bilo slobodarskog naroda, patriota, srušili bi nam državu. Da nije bilo vas, ne bi ni predsednik Republike Aleksandar Vučić mogao da sprovede sve ono što je morao da uradi, i da se mirno, bez ijednog izgubljenog života, vraćamo i vratimo u normalan život. U mnogim drugim državama, na manje udare su padali svi. U mnogim drugim evropskim državama, na mnogo manjim protestima su gubili na desetine ljudskih života. U Srbiji, bogu hvala, niko nije stradao. Iako su ovi pokušavali da ubijaju ljude, pucali, ubadali noževima, hteli žive da nas pale. Hteli da nas linčuju“, naveo je Vučević.

Dodao je da je država preživela samo zahvaljujući pribranosti, smirenosti i hrabrosti rukovodstva, što ne bi bilo moguće bez građana.

„I sada, kada smo na tri, pet ili šest meseci do izbora, velikih i važnih izbora, ja sam došao uz zahvalnost da vas zamolim da ne bacimo u vodu sve ovo što je rađeno prethodnih 14, 15 godina. Da ne mislimo da se stvari podrazumevaju i da ne mislimo da ne može biti gore. Može. Pa, baš ovi blokaderi su nam pokazali kako može biti gore. A ja verujem da narod hoće promene, ali promene na bolje, narod hoće da ima veće plate i penzije“, istakao je predsednik SNS. Govoreći o razvojnim projektima, Vučević je najavio da će ovaj kraj Šumadije uskoro dobiti autoput "Vožd Karađorđe".

"Narod želi da se izgradi autoput 'Vožd Karađorđe'. Narod hoće da se vratimo veri, istoriji, tradiciji. Da promena bude da napustimo ono što su nam nametali kao naše vrednosti, čime su trovali nam decu i generacije. Kad vidite da ovi autošovinisti ne mogu čudom da se načude da je gotovo milion ljudi išlo da celiva veliku svetinju iz Vatopeda, pojas Bogorodice... Oni ne mogu da se načude da Srbi veruju! Oni ne mogu da veruju da je to nasledstvo, da je to utkano u našu dušu, i da ne mogu da iščupaju koren iz našeg naroda i da nas dekodiraju, naprave da smo nešto što nikad nismo bili“, rekao je Vučević.

On je poručio da SNS sve poštuje, da svako ima slobodu odlučivanja, govora, političkog delovanja, da, za razliku od blokadera, nikog ne zabranjuje.

"Ali, ni oni nama neće moći da zabrane da pričamo srpskim jezikom, pišemo ćiriličnim pismom, ljubimo našu svetu trobojku, nosimo naš grb kao štit i verujemo u našu crkvu", poručio je Vučević. Ocenio je da su blokaderi, uz pomoć "spolja" pokušali "da nas posvađaju generacijski, da unuke nateraju da zamrze bake i deke, da decu posvađaju s roditeljima, učenike u odeljenjima, ko je đak, a ko je blokader, da posvađaju nastavnike u zbornicama".

"Na svaki način su hteli da unesu zlu krv u narod. I samo su to radili u Srbiji, a to, tobože, žaleći za žrtvama velike tragedije u Novom Sadu. Imale su i druge države velike tragedije - i Italija, i Španija, i Severna Makedonija, i Švajcarska, i Nemačka, i Amerika, i Rusija. I nigde niko nije rušio državu! I nigde niko nije rekao da đaci ne treba da idu u školu, a studenti ne smeju da studiraju! I niko nije napravio na fakultetima i univerzitetima političke ćelije, kao što su oni napravili gotovo terorističke ćelije", naveo je Vučević.