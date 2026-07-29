Službenik Uprave za bezbednost saobraćaja (TSA) Džastin Dupri tokom pregleda rendgenskim uređajem primetio je pet neobičnih metalnih predmeta umotanih u papirne ubruse. Zbog njihovog izgleda odmah je posumnjao da bi moglo da se radi o eksplozivnim napravama.

Pomislio da je u pitanju bomba

Dupri je ispričao da je u prvi mah mislio da su u torbi medicinske lopte ili slični predmeti, ali ga je način na koji su bili upakovani naveo na dodatni oprez.

Kako je kasnije objasnio, najviše ga je zabrinulo to što nije mogao odmah da utvrdi o kakvim se predmetima radi, pa je zatražio pomoć nadređenih.

Po standardnoj proceduri obavešteni su stručnjaci za eksplozivne naprave i lokalna policija, čiji su pirotehničari pregledali pronađene kugle.

Istraga otkrila odakle potiču

Utvrđeno je da se ne radi o aktivnoj municiji, već o pet topovskih đuladi ukradenih iz istorijske tvrđave Fort Morgan u Alabami.

Daljom istragom ustanovljeno je da je artefakte iz skladišta tvrđave navodno uzeo 17-godišnji unuk putnice, dok je ona policiji rekla da nije znala da se nalaze u njenom prtljagu.

Pronađeni predmeti vraćeni su tvrđavi, a direktor ove istorijske lokacije odlučio je da protiv maloletnika neće podnositi krivičnu prijavu.

Slučaj kakav se retko viđa

Službenik TSA priznao je da ga je ceo događaj iznenadio, istakavši da je tokom karijere viđao različite predmete, uključujući manevarsku municiju i školske bombe, ali da se prvi put susreo sa ukradenim istorijskim artefaktima.

Kako je kroz osmeh rekao, čitava situacija podsetila ga je na scene iz filmova o Indijani Džonsu.

Ovaj neobičan slučaj još jednom je pokazao koliko rutinske bezbednosne kontrole na aerodromima mogu dovesti do potpuno neočekivanih otkrića.