Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je danas na svojoj veb stranici da su SAD uvele nove sankcije povezane sa Iranom, usmerene na nekoliko entiteta, pojedinaca i tankera za tečni naftni gas (TNG).

Prema detaljima objavljenim na veb stranici tog ministarstva, među 12 označenih entiteta je pet sa sedištem na Maršalskim Ostrvima, četiri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i jedan u Kini, preneo je Rojters.

Navedeno je da je meta bilo šest plovila, uključujući četiri tankera pod zastavom Paname.