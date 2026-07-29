Prijanjajuća i aluminijumska folija nezaobilazni su pomagači u gotovo svakoj kuhinji, ali stručnjaci upozoravaju da njihova nepravilna upotreba može uticati na kvalitet, ukus, pa čak i bezbednost hrane.

Osim temperature na kojoj čuvate namirnice, važan je i način pakovanja. Pojedine vrste hrane ne bi trebalo da dolaze u kontakt sa određenim folijama, pa je dobro znati kada ih treba izbegavati.

Prijanjajuća folija nije pogodna za svaku namirnicu

Stručnjaci ističu da nisu sve vrste prijanjajuće folije namenjene za kontakt sa svim vrstama hrane. Zato je pre upotrebe važno proveriti uputstvo proizvođača na pakovanju.

Poseban oprez preporučuje se kod masnijih namirnica, kao što su:

slanina ,

, prženo meso,

punomasni sirevi,

pite i peciva,

kolači sa puter-kremom,

poslastice sa čokoladnom glazurom.

Takođe, prijanjajuća folija nije namenjena za upotrebu u rerni niti sme da dolazi u kontakt sa vrelim šerpama i tiganjima. Prilikom podgrevanja hrane u mikrotalasnoj pećnici, folija ne bi trebalo da dodiruje samu hranu.

Koje namirnice ne treba umotavati u aluminijumsku foliju?

Aluminijumska folija, kao i posude od aluminijuma, nisu najbolji izbor za čuvanje izrazito kiselih namirnica.

Među njima su:

limun i limeta,

ananas,

paradajz,

rabarbara,

kupus,

maline i drugo bobičasto voće.

Razlog je to što kiseline iz ovih namirnica mogu reagovati sa aluminijumom, posebno ako se hrana duže čuva u foliji. Takva reakcija može promeniti ukus hrane, a u određenim slučajevima dovesti i do prelaska manjih količina aluminijuma u namirnice.

Šta koristiti umesto aluminijumske folije?

Za čuvanje kisele hrane stručnjaci preporučuju staklene ili plastične posude koje su namenjene za kontakt sa hranom i imaju poklopac koji dobro dihtuje.

Na taj način namirnice će duže ostati sveže, a izbeći ćete neželjene hemijske reakcije koje mogu uticati na njihov kvalitet.