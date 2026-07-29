Kako je navedeno u saopštenju SBU, operacija je izvedena u okviru zadatka koji je postavio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, a čiji je cilj smanjenje vojno-ekonomskog potencijala Rusije.

Ukrajinska služba je navela da rafinerija ima godišnji kapacitet prerade od gotovo 13 miliona tona nafte i da gorivom snabdeva i civilni sektor i ruske oružane snage.

Prema preliminarnim informacijama koje je objavio SBU, nakon udara dronova izbio je požar na primarnoj jedinici za preradu nafte, jednom od ključnih tehnoloških postrojenja rafinerije.

SBU je ocenio da su napadi na rafinerije od strateškog značaja, jer ta postrojenja proizvode gorivo za vojnu tehniku, avijaciju i logistiku ruske vojske, dok prihodi od prerade nafte predstavljaju jedan od glavnih izvora finansiranja ruskih vojnih operacija protiv Ukrajine.