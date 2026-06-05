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Horor na Azovskom moru! Dronovi se obrušili na teretnjake, petoro mrtvih, objavljen jeziv snimak (VIDEO)

Petorica državljana Azerbejdžana poginula su, a trojica su povređena u napadu dronovima na teretne brodove u Taganroškom zalivu u Azovskom moru, saopštilo je u petak Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana

Preneo:  Miroslava Brkić
05.06.2026.14:41
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Horor na Azovskom moru! Dronovi se obrušili na teretnjake, petoro mrtvih, objavljen jeziv snimak (VIDEO)
Foto Printscreen/X/Clash Report
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Napad se dogodio tokom noći između četvrtka i petka, a Rusija je za njega optužila Ukrajinu.

Komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme izjavio je da je Kijev gađao plovila za koja tvrdi da su prevozila nelegalan teret u tom području, ali nije direktno odgovorio na optužbe Moskve i Bakua niti je potvrdio navode o poginulima.

Baku je saopštio da su u napadu pogođena dva teretna broda, „Natra“ i „Cirkon“, na kojima se nalazilo 25 državljana Azerbejdžana. Povređeni su prebačeni u bolnice u ruskom gradu Jejsku, dok je osoblje ambasade Azerbejdžana upućeno na lice mesta.

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Ministarstvo je naglasilo da brodovi nisu u vlasništvu Azerbejdžana, kao i da su azerbejdžanski državljani na njima radili dobrovoljno, a ne po državnom zadatku. 

Nisu objavljeni dodatni podaci o vlasništvu nad brodovima niti o tome pod kojom su zastavom plovili. Azerbejdžan takođe nije naveo ko je izvršio napad niti je izneo procenu odgovornosti.

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije, Mihail Galuzin, izjavio je da Moskva „veoma dobro zna ko koristi vazdušne i pomorske dronove za napade na mirne civilne brodove u vodama Crnog mora i Sredozemnog mora“, preneli su ruski državni mediji. Na pitanje novinara potvrdio je da misli na Ukrajinu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći oborena 123 ukrajinska drona u više regiona, uključujući i područje iznad Azovskog mora.

Ruski mediji su takođe javili da su u području Taganroškog zaliva oštećeni jedan tanker i dva teretna broda, uz oprečne izveštaje o broju žrtava, piše Kijev post.

Komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, Robert Brovdi, izjavio je da su ukrajinski dronovi tokom noći pogodili "pet ilegalno prisutnih plovila u lukama Marijupolj i Berđansk, kao i u priobalnim vodama privremeno okupiranih teritorija".

Naveo je da su njegovi dronovi pogodili brodove za rasute terete i tanker umešan u "krađu" ukrajinskog žita i prevoz vojnog tereta i goriva, pri čemu su imena brodova prefarbana, a njihovi radari onesposobljeni.

Ukrajinski zvaničnici do sada nisu potvrdili navode o žrtvama niti optužbe koje su izneli Rusija i Azerbejdžan.

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