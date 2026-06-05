Čuveni radijski voditelj Bob Haris doneo je odluku da se povuče sa britanskog Javnog servisa BBC-ija, tačnije stanice BBC Radio 2, nakon više od pedeset godina rada.

Razlog za ovu odluku su zdravstveni problemi, a on je ovaj potez opisao kao „jednu od najtežih u svom životu“.

Haris napušta obe svoje emisije na ovoj stanici: „Radio 2 Country“ i „Sounds of the 70s“.

U zvaničnom saopštenju on je objasnio da su zdravstveni razlozi bili presudni i istakao koliko mu je značilo što je bio deo ove radio-stanice koju je uporedio sa „Ligom šampiona“ tokom poslednjih 30 godina.

- Neverovatno je pomisliti da je moja emiterska karijera trajala skoro 56 godina. Veoma sam srećan što sam čitav svoj radni vek proveo radeći nešto što toliko volim - izjavio je on, dodajući da je zahvalan što mu je „uvek bila pružena sloboda da emisije gradi na svoj način“.

Haris je BBC nazvao „radio-stanicom svetske klase“ i izrazio zahvalnost što je imao priliku da odigra „tako veliku ulogu u podsticanju kantri muzike da postane najbrže rastući muzički žanr u Velikoj Britaniji, kao i u vođenju emisije 'Sounds of the 70s' nedeljom popodne“.

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