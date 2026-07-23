Od kraja juna Merkur je bio retrogradan, donoseći brojne izazove, nesporazume i osećaj da je sve krenulo naopako.

Međutim, za pet horoskopskih znakova život postaje znatno lakši kada planeta komunikacije 23. jula 2026. godine ponovo krene direktnim hodom. Između pojačanih emocija i stalnih nesporazuma, ovaj retrogradni Merkur bio je, kako kaže profesionalni astrolog Evan Nejtanijel Grim, „prava glavobolja“. Zato njegov završetak u četvrtak mnogi dočekuju s velikim olakšanjem.

Za ove znakove počinje novo poglavlje ispunjeno srećom, napretkom i unutrašnjim mirom.

Ovan

Ovnovi, ovaj retrogradni Merkur bio je za vas posebno emotivno iscrpljujući. Aktivirao je vaše polje doma i porodice, vraćajući stare probleme na površinu i stvarajući nove porodične tenzije.

Prema Grimu, ovo je bio period suočavanja s neprijatnim porodičnim istinama i emocijama koje ste dugo potiskivali. Možda ste morali da rešavate probleme koje ste godinama odlagali ili da se suočite sa osećanjima koja ste ignorisali.

Iako nije bilo lako, sve je imalo svoju svrhu. Ovaj period vam pomaže da prekinete štetne porodične obrasce i krenete dalje. Za to su bili potrebni strpljenje i hrabrost, ali nagrada dolazi sada. Kada Merkur 23. jula krene direktno, osetićete veliko olakšanje i unutrašnji mir.

Strelac

Strelčevi, protekle nedelje bile su poput emotivnog rolerkostera. Retrogradni Merkur u Raku naterao vas je da usporite i duboko preispitate sebe.

Grim objašnjava da ste morali da se suočite sa svojim najvećim strahovima i nesigurnostima. Taj proces, poznat kao „rad na sopstvenoj senci“, podrazumeva istraživanje delova ličnosti koje često potiskujemo jer su neprijatni ili bolni.

Sav trud koji ste uložili sada počinje da daje rezultate. Završetak retrogradnog Merkura donosi vam veću emocionalnu zrelost, samopouzdanje i osećaj da ste postali najbolja verzija sebe.

Lav

Lavovi, retrogradni Merkur vam je omogućio da kristalno jasno sagledate odnose sa ljudima oko sebe.

Sada tačno znate ko vam crpi energiju i unosi negativnost, a ko zaista zaslužuje vaše poverenje, vreme i pažnju.

Kako Merkur kreće direktnim hodom, vaš društveni krug će početi da se menja. Moguće je da ćete prekinuti odnos s nekim kako biste imali više vremena za ljude koji vas iskreno podržavaju. Iako takve odluke nisu lake, dugoročno će vam doneti mnogo više sreće. U ovom periodu intuicija vas neće prevariti.

Rak

Rakovi, pošto je retrogradni Merkur boravio upravo u vašem znaku od kraja juna, nesporazumi su bili gotovo neizbežni.

Ovaj period vas je podstakao da se okrenete sebi, preispitate emocije i razmislite o prošlosti. U vaš život su se možda vratile stare lekcije, ali i ljudi za koje ste mislili da su zauvek ostali iza vas.

Iako je bilo teško, 23. jul donosi veliko olakšanje. Grim ističe da ćete ponovo biti čvrsto usmereni na sadašnji trenutak. Promene ćete osetiti gotovo odmah – raspoloženje će se stabilizovati, a samopouzdanje će se vratiti u punoj snazi.

Bik

Bikovi, možda ste poslednjih nedelja imali utisak da vas sreća potpuno zaobilazi. Dobra vest je da se to menja čim Merkur završi retrogradni hod.

Astrolog navodi da ste se suočavali sa brojnim svakodnevnim problemima, kašnjenjima, organizacionim teškoćama i sitnim komplikacijama koje su vas usporavale.

Od 23. jula stvari konačno počinju da dolaze na svoje mesto. Vraća vam se sreća, energija i motivacija, a pred vama se otvaraju nove prilike za napredak. Ovo je pravi trenutak da se ponovo posvetite svojim ciljevima i iskoristite nove početke koji vam dolaze, piše Your Tango.