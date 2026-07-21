Ana Brnabić je komentarisala tvrdnje blokadera o tome da je anti-dron puška na zgradi Predsedništva bila opasnost za vazdušni saobraćaj.

Ona je na Iks napisla:

"Evo se "elita" ponovo sama prijavila - hteli smo da sakrijemo grandioznost blokaderskog skupa, pa umalo nismo srušili neki avion?!?!? Ovo je ravno onoj blokaderskoj mudrosti - kako voz od Beograda do Novog Sada može da dostigne brzinu 200 km/h kad je udaljenost između Beograda i Novog Sada manja od 200 km. Ništa sve ovo njima ne smeta da sami sebe nazivaju obrazovanom, kulturnom, načitanom i profinjenom elitom"

Ona je to napisala citirajući Petra Vojinovića koji je, kao ekspet objašnjavao zašto su tvrdnje blokadera Đorđa Miketića i BIRN-a nesuvisle i van svake pameti.

Petar Vojinović je na njihove tvrdnje o navodnim opasnostima od anti-dron puške napisao na društvenoj mreži Iks:

"Ne postoji ni jedan jedini način, tehnički ili drugačiji, da se "rizikuje da se ometanjem GPS signala (putnički) avion prizemlji u stambena naselja".

Nivo karikaturnosti ove izjave verovatno ima korene u implatiranju tehničke izvedbe ovakvog ishoda u mozgove svih nas posredstvom Umri Muški 2 u mladosti, ali je, naravno, jedno veliko #nijesedesilo"

Evo o čemu se tu radi. Nakon što im se izjalovila priča sa famoznim zvučnim topom i pokazalo se da je na terasi Predsedništva bila anti-dron puška blokaderi pokušavaju da vrše kontrolu štete sa još bizarnijim i neverovatnijim tvrdnjama.

Oni su već dokazali i pokazali da su nestručni po svakom pitanju ali da im to ne smeta da imaju mišljenje o svemu, jer što kaže naš narod "mišljenje je kao pozadina i svako ga ima".

Po tom njihovom nestručnom i blago je reči sramotno glupom mišljenju na nivou "kako mali Perica zamišlja da radi anti-dron puška", oni su zaključili da je problem što je tu bila anti-dron puška jer je to moglo, pazite sada nivo apsolutne sigurnosti u apsolutno neznanje koje imaju, "da obori neki putnički avion".

Da su malo proverili kako rade ta oružja znali bi da ona nikako ne mogu da utiču na avion inače niko ne bi kupovao PVO sisteme već samo anti-dron puške. Takođe da su proverili pronašli bi da su na svim važnijim instituacijama u svim prestonicama sveta, pa čak i na nekim privatnim kompanijama postavljene anti-dron puške da spreče špijuniranje ili potencijalni teroristički napad. Po njihovoj logici trebalo bi da čitamo svaki dan kako padaju avioni širom sveta, a to se ne dešava.

Čovek mora da postavi pitanja ima li kraja ovom blokaderskom ludilu i njihovim deluzijama.