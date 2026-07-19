U Moskvi je izdato narandžasto upozorenje zbog intenzivnih vrućina koje se očekuju tokom celog dana, saopštio je Ruski hidrometeorološki centar.

"Narandžasto upozorenje na vremensku opasnost stupilo je na snagu u podne i ostaće na snazi do 18 časova po moskovskom vremenu u ponedeljak, 20. jula", prenosi agencija TASS, napominjući da se narandžastim alarmom upozorava na "opasne vremenske uslove sa potencijalom za prirodne katastrofe i štetu".

Prema prognozama, dnevna temperatura u ruskoj prestonici bi danas i u ponedeljak mogla da dostigne 30 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi su objasnili da se termin "jake vrućine" odnosi na period od maja do avgusta kada maksimalna temperatura vazduha dostigne ili pređe prag utvrđen za određeno područje.

Za Moskvu, ovaj prag je 30 stepeni Celzijusa, a za ostale regione 35 stepeni Celzijusa. Ruski hidrometeorološki centar je zbog velikih vrućina izdao upozorenje i za vanredno stanje.