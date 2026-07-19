Spoljnopolitički stručnjak stranke Tisa pozvao je američke sagovornike da ne donose ishitrene odluke prema Mađarskoj, ističući da je nova vlada već započela proces ukidanja zavisnosti zemlje od ruskih energenata.

Posle razgovora sa republikanskim i demokratskim članovima američkog Kongresa, Hajdu je za MTI izjavio da je sagovornike upoznao sa promenama u mađarskom sistemu snabdevanja energentima i koracima koji se preduzimaju radi diversifikacije izvora.

Prema njegovim rečima, američki političari pokazali su razumevanje za trenutnu situaciju u Mađarskoj, ali su istovremeno jasno poručili da očekuju okončanje jednostrane zavisnosti zemlje od ruskih energenata.

Predsednik Odbora za spoljne poslove zatražio je da američki donosioci odluka uzmu u obzir činjenicu da je novo mađarsko rukovodstvo, formirano nakon izbora, već započelo reformu energetskog sektora, zbog čega, kako je ocenio, ne bi bilo opravdano uvoditi carinske sankcije koje bi pogodile Mađarsku upravo u periodu energetske tranzicije.

- Naišao sam na razumevanje i mislim da postoje dobre šanse da izbegnemo ovaj problem - rekao je Hajdu.

Ruski ambasador Jevgenij Stanislavov: Rusija ne primorava Mađarsku na saradnju u oblasti energetike

Ruski ambasador u Mađarskoj Jevgenij Stanislavov prethodno je u izjavi za agenciju RIA Novosti poručio da Rusija ne primorava Mađarsku na saradnju u oblasti energetike.

On je dodao da su sadašnje isporuke gasa u okviru dugoročnih ugovora povoljne za mađarske potrošače i ocenio da bi eventualna odluka Budimpešte da ih napusti značila da nije bila vođena zdravim razumom.

Bivši mađarski premijer Viktor Orban je više puta isticao da Rusija obezbeđuje energetsku sigurnost Mađarske pouzdanim snabdevanjem energijom.

Prema njegovim rečima, "normalni ljudi ne prelaze sa pouzdanog na nepouzdanog snabdevača", što je naglašavao u više navrata.

Vašington: Energetska bezbednost i teme migracija na dnevnom redu

Pored energetske bezbednosti, tokom razgovora u Vašingtonu razmatrane su i teme migracija, konkurentnosti evropske i mađarske privrede, kao i globalne bezbednosne situacije.

Hajdu je razgovarao i o bezbednosnim izazovima koje navodno predstavlja Rusija, rastućoj geopolitičkoj ulozi Kine i budućnosti transatlantske saradnje.

U izjavi za MTI naglasio je da je cilj novog mađarskog rukovodstva da Mađarska ponovo bude pouzdan saveznik u okviru zapadnog savezničkog sistema, istovremeno zastupajući svoje nacionalne interese unutar tog okvira.

Prema njegovim rečima, u američkom Kongresu postoji dvostranački konsenzus da je u interesu Sjedinjenih Američkih Država snažna Evropa, ali se republikanci i demokrate razlikuju u stavovima o tome kako taj cilj treba ostvariti.