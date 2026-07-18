Tokom protekle noći, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su izvođenje grupnih udara visokopreciznim vazduhoplovnim oružjem i udarnim bespilotnim letelicama na teritoriju Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kao rezultat udara su u luci Odesa pogođeni objekti lučke infrastrukture koji su korišćeni za istovar goriva i maziva, kao i rezervoari sa gorivom i mazivom namenjenim snabdevanju Oružanih snaga Ukrajine.

"U luci Černomorsk (državno preduzeće 'Morska trgovačka luka Černomorsk) u Odeskoj oblasti pogođen je kontejnerski brod koji je obavljao istovar municije", navodi se u saopštenju.

Takođe, u rejonu Zmijskog ostrva, tokom pomorskog prelaza, pogođen je teretni brod koji je prevozio teret za potrebe ukrajinskih snaga.

"Pored toga, u rejonu naselja Ribakovka (14 km zapadno od Očakova) pogođeni su lansirni sistem i vozilo obalskog raketnog kompleksa 'neptun-2' za transport i punjenje", istakli su u saopštenju ruskog odbrambenog resora.











