Teška saobraćajna nesreća dogodila se u četvrtak uveče u okrugu Kapčorva na istoku Ugande, kada je autobus koji je prevozio učenike osnovne škole sa edukativnog izleta do vodopada Sipi sleteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se.

Prema podacima policije, u nesreći je poginulo najmanje 20 dece i jedna odrasla osoba, dok je više od 28 mališana hospitalizovano.

Ministar za lokalnu samoupravu Balaam Barugahare Atenji saopštio je da se najmanje devetoro dece nalazi u kritičnom stanju.

Među poginulima je, prema prvim informacijama, i odrasla osoba za koju se veruje da je osnivač i direktor škole.

Potresni prizori sa mesta nesreće

Snimci koje je objavio Crveni krst Ugande prikazuju potpuno uništen autobus, tela nastradalih u njegovoj blizini i spasioce koji tokom noći pokušavaju da izvuku povređene.

Pojedini preživeli prevezeni su u bolnice teretnim vozilima, dok su ekipe hitnih službi satima pružale pomoć na mestu tragedije.

Na fotografijama se vidi autobus prevrnut na bok, sa potpuno otkinutim krovom, dok su sedišta, prtljag i odeća razbacani po putu.

Vlada suspendovala sve školske ekskurzije

Autobus je pripadao osnovnoj školi King David Junior School iz Kampale, a nesreća se dogodila u blizini granice sa Kenijom, oko 300 kilometara od glavnog grada Ugande.

Ministar prosvete Džon Mujingo saopštio je da je, nakon ove tragedije, vlada privremeno suspendovala sve školske ekskurzije i izlete širom zemlje.

Prema prvim rezultatima istrage, vozač je izgubio kontrolu nad autobusom, koji je potom sleteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

Prema podacima vlasti, više dece i dalje je životno ugroženo, pa bi broj žrtava mogao da se promeni ukoliko neko od teško povređenih podlegne povredama.

Saobraćajne nesreće u Ugandi su česte i najčešće se povezuju sa lošim stanjem puteva, neispravnim vozilima i neprilagođenom brzinom. Samo početkom ovog meseca u sudaru autobusa i kamiona na severu zemlje poginulo je najmanje 14 ljudi.