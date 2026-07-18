Rusko ratno vazduhoplovstvo intenzivno koristi FAB-3000, uglavnom kada je reč o snažnim udarima na ključne tačke ukrajinskih snaga na frontu, piše grčki portal Pronjuz.

Jedan takav incident se odigrao i snimljen je na video-snimku, što se ponovo pojavilo u javnosti posle nekog vremena, piše grčki portal.

Konkretno, ruski Su-35 je bacio bombu od 3.000 kilograma, koja je navodno prema ruskim izvorima, „progutala“ 40 ukrajinskih vojnika.

Kako su izvestili ruski izvori, u napadnutoj zgradi bili su navodno bili i francuski vojnici, koji su bili tamo da obučavaju kijevske snage.

Međutim, treba napomenuti da ovi navodi nisu potvrđeni ni dokazima ni iz nezavisnih izvora.

Kako na društvenim mrežama opisuju snimak, udar je bio toliko jak da je izgledalo kao da je zgrada „usisana u zemlju", prenosi grčki poratl.

Šta je FAB-3000?

FAB-3000 je visokorazorna bomba razvijena još u Sovjetskom Savezu 1946. godine.

Njene osnovne karakteristike su:

- Ukupna masa: oko 3.000 kilograma,

- Eksplozivno punjenje: oko 1.400 kilograma

- Namenjena uništavanju bunkera, utvrđenja, mostova, industrijskih objekata i drugih velikih ciljeva.

Rusija je početkom 2024. godine najavila obnovu serijske proizvodnje ovih bombi, koje prethodno decenijama nisu bile u široj upotrebi.

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