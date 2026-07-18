Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski razmatra smenu vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog zbog protesta u Ukrajini nakon odlaska Mihaila Fedorova sa funkcije ministra odbrane, piše Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore iz Kijeva.

Prema navodima lista, Zelenski će tokom vikenda održati sastanak sa vojnim vrhom zemlje kako bi saslušao izveštaje o situaciji na frontu i razgovarao sa kandidatima za mesto vrhovnog komandanta.

"Zelenski razmatra mogućnost smene vrhovnog komandanta usred rastućih protesta", navodi se u članku.

Jedan od navodnih uslova koje Zelenski postavlja mogućem nasledniku Sirskog jeste da obezbedi nesmetanu tranziciju komandovanja i očuva stabilnost duž cele linije fronta, dodaje Financial Times.

Parlament Ukrajine je 14. jula smenio Juliju Sviridenko sa funkcije premijerke, što je dovelo do ostavke čitave vlade, uključujući i ministra odbrane Mihaila Fedorova. Novi ministar odbrane još nije imenovan, a Zelenski je vršenje dužnosti poverio vršiocu dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Jevgeniju Hmari.

Kako je ranije pisala Ukrajinska pravda, Zelenski je na nedavnom sastanku sa poslaničkom grupom „Sluga naroda“ navodno izjavio da postoji dugotrajan i nerešiv sukob između Fedorova i glavnog komandanta Aleksandra Sirskog, kao i dela vojnog vrha. Navodno je priznao da bi trebalo smeniti obojicu, ali da to trenutno nije moguće.

Tokom ove sedmice u više ukrajinskih gradova održani su protesti sa zahtevom da se Fedorov vrati na mesto ministra odbrane. Istovremeno, pojedini analitičari ocenjuju da česte promene u vrhu ukrajinske vlasti mogu imati destabilizujući efekat i da su posledica sukoba među vodećim političkim i vojnim akterima, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

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