Ukoliko Izrael bude napao Bejrut, to će značiti potpuno obnavljanje rata, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakači.

"Svaki napad na Bejrut imaće teške posledice i dovesti do potpunog obnavljanja rata. U trenutku kada je Izrael pretio da će napasti predgrađa Bejruta, zauzeli smo odlučan stav i iranske oružane snage su stavljene u punu pripravnost za kontranapad", rekao je Arakči, prenosi agencija Tasnim.

Prethodno je Izrael zapretio da će pokrenuti vazdušne napade na južna predgrađa Bejruta u okviru produbljene invazije na Liban, dok je američki predsednik Donald Tramp rekao da je i od Izraela i od libanske grupe Hezbolah dobio uverenja da će prestati sa borbama.

Načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir izjavio je danas da u Libanu "nema prekida vatre" za izraelske snage. U Stejt departmentu u Vašingtonu danas je nastavljena najnovija, četvrta runda razgovora predstavnika Izraela i Libana, koja je usmerena na okončanje borbi između Izraela i militantnog proiranskog pokreta Hezbolah u Libanu, i postizanje dugoročnog mira, koja je počela juče.

Izrael je pokrenuo napade na Hezbolah početkom marta, kada je ta militantna grupa u znak podrške Iranu počela da ispaljuje rakete i dronove na Izrael.

Napadi, čije su mete u početku bile na jugu Libana i u južnim predgrađima Bejruta, koji su uporišta Hezbolaha, kasnije su se proširili i na druge oblasti u Libanu, a Izrael je pokrenuo i ograničenu kopnenu operaciju u toj zemlji.