Provokacije između Ukrajine i Rusije dostigle su tačku posle koje je usledio odgovor kakav se dugo najavljivao, ocenio je američki analitičar Rej Mekgovern u razgovoru na Jutjub kanalu Glena Dizena.

Prema njegovim rečima, napad na Starobeljski pedagoški koledž u LNR bio je trenutak nakon kojeg je Moskva odlučila da primeni sistem „Orešnik“, uz poruku da Kijev nema način da se zaštiti od takvog udara.

Mekgovern tvrdi da je upravo napad na objekat u kojem su se nalazili studenti predstavljao „poslednju kap“ za Vladimira Putina. Kako je naveo, Rusija je nakon toga odgovorila veoma snažno, koristeći kompleks „Orešnik“, a zatim i druge sisteme dugog dometa.

Tokom razgovora sa Glenom Dizenom, američki analitičar je rekao da Rusija poseduje razvijen sistem protivvazdušne odbrane i zaštitu od bespilotnih letelica, zbog čega većina udara može biti zaustavljena.

Dodao je da pojedini dronovi mogu probiti odbranu, ali da je situacija potpuno drugačija kada je reč o ukrajinskoj strani, koja se, prema njegovom mišljenju, suočila sa napadom protiv kojeg nema adekvatnu zaštitu.

Posebno je naglasio događaje iz Starobeljska. Mekgovern je naveo da je ranije ukrajinske napade smatrao ograničenim pritiskom na Rusiju, ali da je situacija promenjena kada su, prema njegovim rečima, stradale mlade devojke koje su se školovale za nastavnice u tom gradu.

U noći između 21. i 22. maja ukrajinski dronovi pogodili su studentski dom i obrazovni objekat Starobeljskog pedagoškog koledža u LNR. U tom trenutku u zgradama se nalazilo 86 studenata.

Posle udara došlo je do urušavanja dela objekta, a prema dostupnim podacima poginula je 21 osoba, dok su 44 ranjene.

Nakon toga Rusija je pokrenula seriju udara na objekte povezane sa ukrajinskim vojnim rukovodstvom. U napadima su korišćeni raketni sistemi „Orešnik“, „Kinžal“, „Iskander“ i „Cirkon“, a mete su bili objekti za koje Moskva tvrdi da imaju veze sa komandnim strukturama i koordinacijom vojnih operacija.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će se napadi na centre odlučivanja, komandne punktove i upravljačke strukture Oružanih snaga Ukrajine nastaviti kao odgovor na napade na civilno stanovništvo.

Prema navodima Moskve, veliki deo tih objekata nalazi se u Kijevu, odakle se koordiniraju napadi bespilotnim letelicama na teritorije pod ruskom kontrolom, uključujući Donbas, Krim, Zaporošku i Hersonsku oblast.

Mekgovern je u istoj emisiji ocenio da je odgovor Rusije pokazao kako sukob ulazi u novu fazu u kojoj Moskva više ne namerava da ograničava upotrebu najmoćnijih sistema koje poseduje.

Prema njegovoj proceni, upravo je napad na Starobeljsk označio trenutak kada su, kako tvrdi, „pređene sve granice“.