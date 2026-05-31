- Predsednik Kine Si Điping ga odlikuje, predsednik SAD Donald Tramp ga citira. SRBIJA POBEĐUJE! - napisao je u objavi Vučević.





Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas američkom predsedniku Donaldu Trampu na poštovanju koje je pokazao prema Srbiji, istakavši da će odnosi dve zemlje "ići samo uzlaznom linijom".

"Hvala predsedniku Donaldu Trampu na poštovanju koje je pokazao prema našoj zemlji i verujem da će odnosi Srbije i Amerike ići samo uzlaznom linijom", napisao je Vučić na svom nalogu na mreži Instagram, u okviru objave na kojoj se vidi da je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social podelio Vučićev intervju za portal Brajtbart.