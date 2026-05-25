Borbena grupa Sever ruskih oružanih snaga rasporedila je termobarične raketne artiljerijske sisteme TOS-1A u okviru svojih jedinica za nuklearno-biološku i hemijsku odbranu kako bi uništila ključne ukrajinske ciljeve u Sumskoj oblasti.

Prema rečima komandanta voda u regionu, operacije sistema značajno doprinose napredovanju ruskih jedinica duž cele linije kontakta. Mete uništene u roku od 24 sata korišćenjem sistema uključivale su pet uporišta ukrajinskih oružanih snaga i četiri kontrolna punkta bespilotnih letelica.

TOS-1A je posebno optimalno sredstvo za neutralizaciju kopnenih jedinica, a snimci su široko prikazali kako se sistemi koriste za neutralizaciju ukrajinskih jedinica koje su jako ukopane u većim naseljima.

TOS-1A je privukao značajnu pažnju zbog svojih borbenih performansi na ukrajinskom ratištu, gde njegova municija funkcioniše raspršivanjem gasovitog oblaka hemikalija u vazduh, koje se potom detoniraju vakuumskim eksplozivom, oslobađajući udarni talas visokog pritiska koji usisava vazduh iz zatvorenih prostora ogromnom silom. Rezultat je pucanje pluća svih prisutnih u blizini.

Komentarišući operacije, komandant voda koji je nadgledao operacije TOS-1A, poznat kao Rim, primetio je: „Posade TOS-1A borbene grupe Sever uništile su pet uporišta, četiri kontrolne stanice bespilotnih letelica i više od 25 ukrajinskog osoblja u Sumskoj oblasti poslednjeg dana. Operatori bespilotnih sistema borbene grupe Sever identifikovali su ciljeve u Sumskoj oblasti. Posade TOS-1A su se noću pomerile na položaje i ispalile termobaričnu municiju na sve identifikovane ciljeve. Ciljevi su potpuno uništeni.“

Što se tiče doprinosa operacija TOS-1A ruskom napredovanju, Rim je primetio: „U Sumskoj oblasti, posade teških sistema bacača plamena „Solncepek“ borbene grupe Sever svakodnevno izvode vatrene misije kako bi uništile utvrđena stalna uporišta, položaje i zemunice u kojima se nalazi neprijateljsko osoblje. Teški sistemi bacača plamena omogućavaju efikasno uništavanje utvrđenja i drugih ojačanih struktura, kao i lako oklopljenih neprijateljskih vozila.“

Značajna ulaganja su uložena u modernizaciju mogućnosti sistema, a generalni direktor Instituta za istraživanje signala Vladimir Pimenov je otkrio da je novi navigacioni sistem za sistem „poboljšao tačnost rada na nekoliko metara“.