Zaharova: Moskva će uložiti snažan protest Češkoj zbog hapšenja mitropolita Ilariona



Rusko Ministarstvo spoljnih poslova uskoro će pozvati šefa češke diplomatske misije u Moskvi, kako bi uložilo prostest u vezi sa pritvaranjem mitropolita Ilariona u Karlovim Varima, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.



Lavrov: Zapad ignorisao napad ukrajinskih dronova na učenički dom u Starobeljsku



Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Zapad ignorisao "teroristički napad" ukrajinskih snaga na učenički dom u Starobeljsku, u kojem je poginuo 21 učenik, a više desetina ljudi povređeno.

Rusija usvojila zakon o zaštiti građana u inostranstvu - moguća i upotreba vojske



Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se ovlašćuje upotreba ruske vojske za zaštitu ruskih građana u slučaju njihovog hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih postupka koje bi preduzeli sudovi u drugom zemljama.







Rusija pokreće napade na vojno-industrijski kompleks u Kijevu

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekrte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk i apleovalo na strane državljane da napuste Kijev.







Rusija razvila najnoviji sistem protivvazdušne odbrane Citadela

U Rusiji je razvijen novi protivvazdušni artiljerijski sistem ZAK-30 Citadela, sposoban da koristi pametne projektile za borbu protiv različitih tipova dronova, saopštila je danas pres-služba državne korporacije Rosteh i najavila da će novi sistem biti predstavljen na Međunarodnom forumu bezbednosti.

"Državna korporacija Rosteh će premijerno predstaviti svoj najnoviji protivvazdušni artiljerijski sistem Citadela na Prvom međunarodnom forumu o bezbednosti. Visoke performanse sistema su već dokazane u realnim uslovima", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

Sistem ZAK-30 Citadela, artiljerijsko oružje kalibra 30 milimetara, namenjen je za zaštitu stacionarnih objekata od napada multikoptera i dronova sa fiksnim krilima. Sistem je sposoban da radi non-stop i opremljen je optičko-elektronskim, infracrvenim i radarskim sistemima za otkrivanje i praćenje neprijateljskih dronova.

"Sistem može da koristi projektile sa kontrolisanom detonacijom, a njegov rad, od detekcije cilja do uništenja cilja, visoko je automatizovan. Sistem je testiran u realnim uslovima i dokazao se efikasnim protiv različitih vrsta dronova", navodi se u saopštenju državne korporacije Rosteh.

Zelenski: U toku su napori za otklanjanje posledica ruskih napada

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su u toku napori za otklanjanje posledica ruskih udara u Ševčenkivskom i Podiljskom okrugu Kijeva.

"Uključeno je skoro 100 pripadnika Državne službe za vanredne situacije. Ukupno je oštećeno oko 300 objekata širom Kijeva. Većina njih su stambene zgrade", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, tokom proteklog dana podneta su obaveštenja o različitom stepenu štete za skoro 150 privatnih kuća i stambenih zgrada.

"Do sada je prijavljeno da je u glavnom gradu povređeno 87 ljudi, uključujući troje dece. Dvadeset jedna osoba je hospitalizovana, dok ostali primaju ambulantnu negu. Zahvalan sam medicinskim radnicima koji leče i podržavaju naš narod. Zahvaljujem svima koji su učestvovali u naporima oporavka, svim službama hitne pomoći i javnim službama", izjavio je predsednik Ukrajine.

Prema njegovim rečima, ukupno je šest regiona pogođeno napadom.

"Zaštita mora biti ojačana. Podrška protivvazdušnoj odbrani ostaje svakodnevni prioritet ukrajinskog spoljnopolitičkog rada na svim nivoima. I pritisak na agresora, uz odgovornost za sve ove udare, mora biti osiguran", zaključio je Zelenski.

Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 87, među njima troje maloletnika

Broj povređenih u napadu ruskih snaga na Kijev porastao je na 87, među kojima je i troje maloletnika, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

Ranije je rečeno da su poginule dve osobe. Reč je o ženama čja su tela izvučena iz petospratne zgrade u Ševčenkivskom okrug.

Kako je navedeno, šteta na građevinskoj i administrativnoj infrastrukturi zabeležena je na 49 lokacija.

Ruske snage su u nedelju masovno napale Ukrajinu dronovima, raketama iz vazduha, sa mora i kopna, izvodeći ukupno 690 vazdušnih udara, podseća Ukrinform i dodaje da je glavna meta napada bila ukrajinska prestonica.

(Tanjug/Ukrinform)

Ukrajinski vojnici ginu na sopstvenim minama

Ukrajinski vojnici na granici Sumske i Černigovske oblasti redovno stradaju od mina koje su, prema navodima ruskih bezbednosnih struktura, haotično postavile jedinice ukrajinske vojske, zadužene za daljinsko miniranje.

"Na severnom delu granice Sumske i Černigovske oblasti ukrajinski vojnici redovno nailaze na mine koje su haotično postavile jedinice Oružanih snaga Ukrajine za daljinsko miniranje", rekao je neimenovani izvor iz ruskih bezbednosnih struktura.

On je dodao da su samo tokom poslednja 24 časa poginula tri ukrajinska vojnika "koje su faktički ubili sopstveni saborci, minirajući njihove rute kretanja između položaja".

Muškarac poginuo u ukrajinskom napadu na Grajvoron u Belgorodskoj oblasti

U napadu ukrajinskog drona na jedno vozilo u Grajvoronu u Belgorodskoj oblasti poginuo je jedan muškarac, saopštila je ruska regionalna operativna grupa.

"U ukrajinskom napadu poginuo je civil. U gradu Grajvoron, dron je udario u automobil i jedan muškarac je preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda", navodi se u saopštenju, prenosi agencija TASS. Belgorod i Belgorodski okrug su dva puta tokom noći pogođeni u raketnim napadima ukrajinskih oružanih snaga, saopštila je ranije danas regionalna operativna grupa na platformi Maks i potvrdila da je ranjena jedna osoba.

"Ukrajinske oružane snage su izvršile još jedan raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast", ​​navodi se u saopštenju koje je ranije danas prenela agencija RIA Novosti.

U napadu su oštećene fasade poslovnih zgrada, kao i energetska infrastruktura, što je izazvalo prekide u snabdevanju strujom i vodom.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa visokopreciznim vazdušnim, pomorskim i kopnenim oružjem, kao i bespilotnim letelicama. Hitne službe rade na mestima koja su pogođena ukrajinskim projektilima.

(Tanjug/RIA Novosti)