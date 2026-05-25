Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o proširenju proizvodnje sistema protivraketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima.

"Nažalost, dugo nije bilo napretka sa Amerikom o proširenju proizvodnje protivbalističkih raketa. Trudimo se da ubrzamo ovaj rad u Evropi - na proizvodnji sopstvenih protivbalističkih raketa na kontinentu u dovoljnim količinama", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Istakao je da Ukrajina nastavlja razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o načinima dalje pomoći, ocenjujući da je američko liderstvo i dalje ključno. Zelenski je zahvalio predsedniku Francuske Emanuelu Makronu na, kako je naveo, ulozi u razvoju odbrambenih sistema, kao i evropskim partnerima na finansijskoj podršci za nabavku naoružanja.

"Evropa nam pomaže finansijski, ali nam je i liderstvo Sjedinjenih Američkih Država veoma potrebno. Danas je veoma važno to naglasiti", rekao je ukrajinski predsednik.

Dodao je da Ukrajina ceni američku stručnu pomoć i da očekuje konkretne rezultate, ne samo u oblasti odbrane, već i diplomatije, uključujući nove inicijative u saradnji sa predstavnicima američke administracije.

Zelenski je naveo da su diplomatski napori koje predvode Sjedinjene Američke Države u cilju rešavanja sukoba između Ukrajine i Rusije u zastoju, dok je pažnja Vašingtona delimično usmerena na druge globalne krize.

"Očekujemo nove diplomatske mere sa predstavnicima predsednika Sjedinjenih Američkih Država, a takođe ćemo aktivnije sarađivati sa američkim društvom na različitim nivoima: od Kongresa do javnih lidera. Ovaj rat mora da se okonča i to mora da bude učinjeno dostojanstveno. Naravno, uloga Amerike, koje se Rusija plaši, nisu samo reči, uloga Amerike treba i može zaista da bude liderstvo", naglasio je Zelenski.