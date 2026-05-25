Ruski dron „Geran-4“ masovno se koristi od maja ove godine, a ukrajinska vojna obaveštajna služba objavila je njegove tehničke karakteristike, tvrdeći da je reč o znatno unapređenoj verziji bespilotne letelice namenjene za udare na većim daljinama.

Prema podacima koje je objavila Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine, „Geran-4“ dobio je novi trup, bolju aerodinamiku, ojačanu konstrukciju i turbo-mlazni motor veće potisne snage.

To znači da ruska strana više ne računa samo na masovnost i nisku cenu ovih dronova, već pokušava da poveća njihovu brzinu, otpornost i sposobnost manevrisanja kako bi teže bili oboreni ukrajinskom protivvazdušnom odbranom.

Novi trup i bolja aerodinamika

Jedna od glavnih promena odnosi se na konstrukciju letelice. Krila se, prema ukrajinskim podacima, više ne odvajaju od centralnog dela trupa, što ukazuje na čvršću i stabilniju strukturu.

Smanjen je i broj tehničkih otvora na telu drona, čime je smanjen otpor vazduha. Takvo rešenje omogućava letelici da leti brže i stabilnije, naročito tokom manevrisanja.

Novi trup „Gerana-4“ omogućava aktivne manevre pri brzinama od 300 do 400 kilometara na sat, dok ojačana konstrukcija može da izdrži veća opterećenja tokom leta.

Prema objavljenim podacima, dron može da dostigne brzinu do 500 kilometara na sat i da leti na visini do 5.000 metara.

Domet do 450 kilometara

Ukrajinska obaveštajna služba navodi da „Geran-4“ može da ponese različite tipove bojevih glava. Standardna nosivost obuhvata razorno-rasprskavajuću ili termobaričnu bojevu glavu od 50 kilograma.

Postoji i verzija sa uvećanom termobaričnom bojevom glavom od 90 kilograma, namenjena za jači udar po ciljevima na zemlji.

Domet letelice, prema istim podacima, iznosi do 450 kilometara. To omogućava ruskim snagama da ga koriste za napade na ciljeve daleko iza linije fronta, uključujući skladišta, energetsku infrastrukturu, vojne objekte i logističke čvorove.

Upravo kombinacija brzine, visine leta i jače bojeve glave predstavlja najveći problem za ukrajinsku odbranu, jer „Geran-4“ više nije spor cilj kakav su ranije predstavljale pojedine verzije dronova-kamikaza.

Dimenzije ostale iste

Iako je konstrukcija promenjena, osnovne dimenzije drona nisu menjane. Prema ukrajinskim podacima, „Geran-4“ je dugačak 3,5 metara, dok raspon krila iznosi oko tri metra.

To znači da je Rusija zadržala poznatu osnovu letelice, ali je izmenama u trupu, pogonu i konstrukciji pokušala da izvuče bolje performanse bez radikalne promene formata.

Za ukrajinsku PVO to je važan detalj. Dron sličnih dimenzija, ali sa većom brzinom i boljim manevrom, može da stvori zabunu u proceni i da smanji vreme koje posade imaju za reakciju.

Objava ukrajinske obaveštajne službe pokazuje da se rat dronovima ubrzano menja. Rusija pokušava da uvede brže i otpornije udarne letelice, dok Ukrajina mora da prilagođava radare, protivdronovske sisteme i raketnu PVO novim karakteristikama ciljeva.

„Geran-4“ se zato ne posmatra samo kao još jedan dron u ruskom arsenalu, već kao deo šireg prelaska na jeftinije, masovne, ali tehnički sve opasnije sisteme za udare po dubini ukrajinske teritorije.