Zona zabrane protezaće se na zapadu do granice sa Belorusijom, na severu do granice vazdušne zone Sankt Peterburga, na istoku do granica zona Jekaterinburga i Samare, dok će na jugu obuhvatiti granicu područja u kojem su letovi zabranjeni još od početka rata punog obima.

Od zabrane će biti izuzeti redovni i čarter letovi, kao i medicinski i evakuacioni letovi. Izuzetak važi i za avione koji obavljaju hemijske tretmane iz vazduha, nadzor gasovoda i dalekovoda, kao i poslove po državnim ugovorima.

Za sada nije poznato koliko dugo će zabrana ostati na snazi, a očekuje se da uskoro budu objavljena zvanična obaveštenja za pilote (NOTAM).

Od početka rata 2022. godine osam aerodroma na jugu Rusije zatvoreno je na neodređeno vreme, uključujući Anapu, Belgorod, Brjansk, Voronjež, Kursk, Lipeck, Rostov na Donu i Simferopolj.

Preostali aerodromi, među kojima su četiri u Moskvi i aerodrom Pulkovo u Sankt Peterburgu, povremeno obustavljaju rad zbog učestalih napada ukrajinskih dronova.





"Ukoliko uđete u EU, gubite sve ekonomske povlastice od Rusije!"

Rusija je upozorila Jermeniju da bi ulazak u Evropsku uniju automatski značio gubitak postojećih privilegovanih odnosa sa Moskvom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.



Govoreći o mogućim posledicama po Jerevan, Peskov je naveo da bi upravo približavanje Evropskoj uniji dovelo do gubitka dosadašnjih pogodnosti koje Jermenija ima u saradnji sa Rusijom.

Njegova izjava dolazi uoči parlamentarnih izbora u Jermeniji zakazanih za 7. jun, na kojima aktuelni premijer Nikol Pašinjan nastupa kao kandidat svoje partije Građanski ugovor.

Pašinjan je prethodno poručio da sebe vidi kao glavnog garanta mira sa Azerbejdžanom, upozoravajući da bi dolazak opozicije na vlast mogao da dovede do novog rata.

Putin: Izbori neće promeniti odnose Moskve i Jerevana

Tokom sastanka sa Pašinjanom, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da rezultati izbora u Jermeniji neće promeniti odnose između dve zemlje.

Prema njegovim rečima, saradnja Moskve i Jerevana nastaviće da se razvija bez obzira na politički ishod izbora.

Istovremeno, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas optužila je Rusiju da pokušava da utiče na političku situaciju u Jermeniji kroz kampanje dezinformacija uoči glasanja.

Peskov je odbacio te tvrdnje.

"To je stara pesma koju su oni usavršili i da će je pevati i u slučaju jermenskih izbora", rekao je portparol Kremlja.