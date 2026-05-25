Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i tom prilikom ga obavestio da ruske Oružane snage započinju sistematske udare na objekte u Kijevu koje koristi ukrajinska vojska, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Prema navodima Moskve, Lavrov je američkoj strani preneo da će ruska vojska izvoditi kontinuirane napade na vojne ciljeve u ukrajinskoj prestonici.





Civilnim avionima biće zabranjeno letenje ispod visine od 5.100 metara (16.700 stopa) u moskovskoj vazdušnoj zoni počev od početka juna, objavio je Telegram kanal Međuregionalne javne organizacije pilota i vlasnika aviona (AOPA).

Zona zabrane protezaće se na zapadu do granice sa Belorusijom, na severu do granice vazdušne zone Sankt Peterburga, na istoku do granica zona Jekaterinburga i Samare, dok će na jugu obuhvatiti granicu područja u kojem su letovi zabranjeni još od početka rata punog obima.

Od zabrane će biti izuzeti redovni i čarter letovi, kao i medicinski i evakuacioni letovi. Izuzetak važi i za avione koji obavljaju hemijske tretmane iz vazduha, nadzor gasovoda i dalekovoda, kao i poslove po državnim ugovorima.

Za sada nije poznato koliko dugo će zabrana ostati na snazi, a očekuje se da uskoro budu objavljena zvanična obaveštenja za pilote (NOTAM).

Od početka rata 2022. godine osam aerodroma na jugu Rusije zatvoreno je na neodređeno vreme, uključujući Anapu, Belgorod, Brjansk, Voronjež, Kursk, Lipeck, Rostov na Donu i Simferopolj.

Preostali aerodromi, među kojima su četiri u Moskvi i aerodrom Pulkovo u Sankt Peterburgu, povremeno obustavljaju rad zbog učestalih napada ukrajinskih dronova.





Ruski dron „Geran-4“ masovno se koristi od maja ove godine, a ukrajinska vojna obaveštajna služba objavila je njegove tehničke karakteristike, tvrdeći da je reč o znatno unapređenoj verziji bespilotne letelice namenjene za udare na većim daljinama.

Prema podacima koje je objavila Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine, „Geran-4“ dobio je novi trup, bolju aerodinamiku, ojačanu konstrukciju i turbo-mlazni motor veće potisne snage.

To znači da ruska strana više ne računa samo na masovnost i nisku cenu ovih dronova, već pokušava da poveća njihovu brzinu, otpornost i sposobnost manevrisanja kako bi teže bili oboreni ukrajinskom protivvazdušnom odbranom.