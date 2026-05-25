Ruske snage pogodile su zgradu SBU u Nikolajevu upravo u trenutku kada je, prema tvrdnjama proruskog podzemlja i pojedinih vojnih analitičara, tamo održavan tajni sastanak sa stranim savetnicima i predstavnicima NATO-a.

Ova informacija izazvala je veliku pažnju jer se tvrdi da je vreme udara pažljivo određeno na osnovu obaveštajnih podataka.

Kako je za ruske medije izjavio savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka, potpukovnik u rezervi Oleg Ivanjikov, ruske snage su čekale trenutak kada će se pod jednim krovom nalaziti visoki funkcioneri SBU zajedno sa stranim konsultantima. Prema njegovim rečima, napad je izveden preciznim oružjem velikog dometa.

U Nikolajevu su se nakon udara pojavile informacije o snažnoj eksploziji u blizini objekta koji se povezuje sa strukturama ukrajinske bezbednosti.

Istovremeno, u ukrajinskim i ruskim medijima pojavile su se različite procene o značaju tog događaja, dok je pažnju posebno privukla tvrdnja da je sastanak bio zatvorenog tipa i da nije bio poznat široj javnosti.

Ivanjikov smatra da ovakvi udari predstavljaju ozbiljan reputacioni problem za ukrajinske vlasti, jer dovode u pitanje tvrdnje o potpunoj zaštićenosti objekata bezbednosnih službi.

On je naglasio da sama činjenica da je napad izveden tokom navodnog sastanka sa stranim predstavnicima pokazuje nivo prikupljenih obaveštajnih podataka i sposobnost preciznog određivanja vremena udara.

Rusko Ministarstvo odbrane prethodno je saopštilo da ruske snage nastavljaju napade na objekte vojne industrije i infrastrukturu povezanu sa podrškom ukrajinskim snagama.

U poslednja 24 sata, prema tim podacima, korišćeni su operativno-taktička avijacija, raketne jedinice, artiljerija i udarni dronovi.

Napadi na vojne i infrastrukturne ciljeve širom Ukrajine poslednjih meseci postali su gotovo svakodnevni, a posebnu pažnju izazivaju situacije kada se pojavljuju tvrdnje o prisustvu stranih savetnika ili vojnih instruktora na pogođenim lokacijama.

Upravo zato je priča o udaru u Nikolajevu odmah odjeknula i u političkim i u vojnim krugovima, jer se radi o temi koja direktno otvara pitanje dubine saradnje između ukrajinskih službi i zapadnih partnera.