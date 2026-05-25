U kalinjingradskoj oblasti proglašena je neposredna opasnost od bespilotnih letelica.

Prvi put na međunarodnom aerodromu Hrabrovo u Kalinjingradu uveden je restriktivni plan "Tepih".

Ovaj specijalni režim rada vazdušnog prostora aktivira se isključivo u slučajevima kada postoji direktna pretnja po bezbednost letenja - najčešće usled pojave neprijateljskih dronova ili neovlašćenog narušavanja granice.

Tokom trajanja ovog plana, aerodrom potpuno obustavlja rad: poletanja su zabranjena, dok se civilni avioni preusmeravaju na alternativne piste.

Desetine aviona zarobljene u vazduhu

Uvođenje vanrednih mera izazvalo je kolaps u vazdušnom saobraćaju iznad ove ruske eksklave na Baltiku.

Desetine aviona kruže na nebu iznad Kalinjingrada i okoline jer im je iz bezbednosnih razloga zabranjeno sletanje.

Prema zvaničnom saopštenju federalne agencije za vazdušni saobraćaj "Rosavijacija", uvedena su privremena ograničenja za prijem i otpremanje svih vazduhoplova.

Ipak, zanimljivo je da gradske i regionalne vlasti još uvek nisu zvanično proglasile potpunu zonu zabrane letova iznad celog grada.

Sukob stigao do ruske eksklave na Baltiku

Kalinjingradska oblast, koja je geografski odsečena od ostatka Rusije i okružena članicama NATO, do sada je bila uglavnom pošteđena direktnih napada.

Aktivacija plana "Tepih" jasna je potvrda da je "SVO" (Specijalna vojna operacija) sada direktno pokucala i na vrata Kalinjingrada, podižući tenzije na Baltiku na najviši nivo od početka krize.