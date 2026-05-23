Snažna eksplozija odjeknula je večeras u Odeskoj oblasti usred vazdušne opasnosti, prenose ukrajinski mediji.

Prema navodima lista „Obščestveno“, detonacija je potresla region dok su sirene za vazdušnu uzbunu odzvanjale širom više delova Odeske oblasti. Za sada nema zvaničnih informacija o razmerama štete niti o eventualnim žrtvama.

Na onlajn mapi ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju vidi se da je vazdušna opasnost aktivirana u više okruga Odeske oblasti, što je izazvalo novu paniku među stanovništvom.

Situacija dodatno dobija na težini nakon upozorenja ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je ranije izjavio da Rusija navodno priprema kombinovani napad velikih razmera.

Kako je naveo, prema informacijama ukrajinskih službi, u mogućem napadu moglo bi biti korišćeno različito naoružanje, uključujući i raketni sistem „Orešnik“, o kojem se poslednjih dana sve više govori u javnosti.

Ipak, Zelenski je priznao da te informacije još uvek nisu potpuno potvrđene i da se dodatno proveravaju.

Eksplozija u Odesi dolazi u trenutku kada su tenzije između Moskve i Kijeva ponovo dostigle veoma opasan nivo, dok obe strane sve češće upozoravaju na mogućnost novih masovnih udara.