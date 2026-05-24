Broj povređenih u masovnim vazdušnim napadima ruskih snaga na Kijev porastao je na 81, dok su dve osobe smrtno stradale, objavio je danas gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

Kličko je na Telegramu naveo da je među povređenima i troje dece.

Kako je naveo, 31 ranjena osoba, uključujući dvoje dece, nalazi se u kijevskim bolnicama. Kijevsko gradsko tužilaštvo objavilo je na Telegramu da su preminuli 86-godišnja i 44-godišnja žena.

U ruskom napadu oštećeno je ukupno 50 lokacija, prenela je agencija Ukrinform.

Među oštećenim objektima su stambene i privatne kuće, tržni centri, obrazovne institucije, pijaca, administrativne zgrade Državne službe za vanredne situacije i policije, Nacionalni muzej posvećen Černobilju, kao i druge lokacije.

Prethodno su mediji preneli da je u napadu ruskih snaga povređeno 77 osoba, dok su dve poginule.