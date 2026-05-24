Video-snimak iz Budve koji je objavljen na društvenim mrežama izazvao je veliku pažnju i brojne reakcije među korisnicima interneta. Na snimku, koji se pojavio na Instagram stranici „budvaseaescape“, zabeležen je susret sa neobičnom vrstom ajkule koja je kod mnogih izazvala iznenađenje, ali i pitanje koliko je kupanje u Jadranskom moru bezbedno.

Reč je o takozvanoj „mački ajkuli“, odnosno vrsti čiji je stručni naziv Scyliorhinus canicula. Na našim prostorima poznata je i kao morska mačka, katran mačka ili peškan, a smatra se jednom od najčešćih vrsta ajkula koje nastanjuju Jadran.

Ova vrsta posebno je zastupljena duž crnogorske i dalmatinske obale, a lako se prepoznaje po sitnim tamnim pegama raspoređenim po telu. Ima vitko i izduženo telo prilagođeno kretanju pri morskom dnu, dok odrasli primerci najčešće dostižu dužinu između 40 i 80 centimetara.

Stručnjaci ističu da razloga za paniku nema i da turisti ne treba da budu zabrinuti ukoliko tokom boravka na moru naiđu na ovu vrstu.

Mačka ajkula ne predstavlja opasnost za ljude i ne pokazuje agresivno ponašanje prema kupačima. Hrani se uglavnom sitnim ribama, rakovima i mekušcima, a kontakt sa ljudima uglavnom izbegava.

Zanimljivo je i da se ova vrsta u pojedinim mediteranskim zemljama smatra gastronomskim specijalitetom. Posebno je cenjena u Italiji, gde se priprema na različite načine, od jela sa morskim plodovima do fileta i specijaliteta sa roštilja.

Iako su prizori ajkula u moru za mnoge neprijatni i izazivaju nelagodu, stručnjaci poručuju da je pojava mačke ajkule u Jadranu prirodna i da ne predstavlja nikakav razlog za strah među turistima.