U saopštenju se navodi da su ruske snage tokom masovnog udara raketama orešnik, iskander, kinžal i cirkon u Kijevu i Kijevskoj oblasti pogodile objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, komandne punktove Glavne komande Kopnenih snaga i Glavnu obaveštajnu upravu Ministarstva odbrane Ukrajine i druge komandne punktove Oružanih snaga Ukrajine", preneo je Tas.

Moskva potvrdila da je "orešnikom" gađala Ukrajinu



Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je danas da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena raketa orešnik.

"Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule masovni udar balističkim raketama orešnik, aerobalističkim raketama iskander, hipersoničnim aerobalističkim raketama kinžal, krstarećim raketama cirkon, krstarećim raketama vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, na vojne komandne objekte, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini", navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, prenosi Interfaks.

Kako je zaključeno, "ciljevi udara su postignuti i svi objekti koji su određeni su pogođeni".

Rusija lansirala "orešnik" na Beločerkovski okrug u Kijevskoj oblasti



Rusija je sa poligona Kapustin Jar lansirala raketu orešnik na Beločerkovski okrug u Kijevskoj oblasti, izjavio je Jurij Ignat, načelnik odeljenja za komunikacije Ratnog vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine, ali nije otkrio tačnu lokaciju udara ruskog projektila.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potvrdio pogodak orešnika u okrugu Bela Crkva, prenose Suspilne Novine.

"Ruski lider Vladimir Putin je lansirao raketu orešnik na Belu Crkvu. To je zaista neadekvatno. Važno je da ovo ne ostane bez posledica po Rusiju", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je juče izjavio da su ukrajinske obaveštajne službe dobile podatke od američkih i evropskih partnera o tome da Rusija priprema napad balističkom raketom orešnik.

Američka ambasada u Ukrajini je saopštila u međuvremenu da je dobila informacije o "potencijalno značajnom vazdušnom napadu na Ukrajinu koji bi mogao da se dogodi u bilo kom trenutku u naredna 24 sata.

Orešnik je ruska balistička raketa srednjeg dometa (IRBM) koja, prema ukrajinskoj vojsci, može da dostigne brzinu od preko 12.300 kilometara na sat.