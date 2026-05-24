Postoje ljudi kojima je stil života i jedini način na koji su naučili da žive na tuđoj grbači i bez ikakvog rada.

Takvi nikada ne troše novac iz sopstvenog džepa niti im ikada pada na pamet da daju novac nekome.

To su oni likovi koji se prave blesavi kada je njihova tura na redu ili koji naručuju domaću kafu kada oni plaćaju, a najskuplje piće kada plaća neko drugi.

Svi znate za takve osobe i zbog njih postoji izreka "Da ga treseš lakše bi mu istresao zdrav zub iz vilice nego dinar iz džepa".

Na vrhu tog lanca "grebatora" su razne navodno javne ličnosti koje su možda javne u smislu u kojem su neke kuće javne i koji su navodna "elita" i nosioci nekog "progresa i demokratije" dok istovremeno sline i kukumavče za najmračnijim vremenima i najvećoj tiraniji u istoriji Srbije.

Sasvim logično je da su oni sebe automatski postavili za neke korifeje blokaderskog protesta jer ko će bolje da vodi protest zgubidana i autošovinista od profesionalnih zgubidana i autošovinista.

Najnovija ideja na koju je došla ta blokaderska "elita" je da malo cedi dijasporu i žicka pare od njih. Plan im je, barem sa poslovnog aspekta odličan, a u moralnost plana nema potrebe da se ulazi pošto je svima jasno.

Oni su preko "Proglasa"organizovali kampanju "Bez tebe nema ni nas" i skupljaju donacije od naših građana koji teškom mukom zarađuju pare u inostranstvu.

Poseta nekom od događaja gde se pojavi bilo ko od njih se naplaćuje 20 evra.

O trošku domaćina oni idu u hotele i provod i usput objašnjavaju zašto narod treba da glasa za njih koji su poznati samo zato što su poznati a pojedini od njih od škole imaju samo veliki i mali odmor i to u osnovnoj školi, ali zato smatraju da su sasvim sposobni da vode državu, brinu o ekonomiji i gledaju kako da srpski brod provedu kroz geopolitičke bure koje duvaju svetom u ovo vreme nestabilnosti.

Kada smo kod brodova, oni bi bili kvalifikovani da budu kapetan na Titaniku jer svako njihovo poduzeće je apsolutna katastrofa za Srbiju i njene građane. Gde god su mogli da izazovu štetu Srbiji izazvali su je. Pa kada kažu to "bez tebe nema nas" čovek mora da pomisli da je možda i bolje da ih nema ili da su "elita" nekog našeg smrtnog neprijatelja nego što su navodna "elita" u Srbiji.

Sada, pred jučerašnje nasilne demonstracije to isto društvance je snimilo spotić kojim su navodno pružilo podršku nekim navodnim studentima. Prvo što je upadalo u oči da je tu dosta povratnika iz one priče "Ko poslednji napusti Srbiju neka ugasi svetlo" koji su probali po belom svetu da naprave pare ali su na teži način shvatili da se autošovinizam i mržnja prema Srbima plaćaju samo dok su u Srbiji a da su njihovi glumački kvaliteti daleko ispod prosečnih.

Druga stvar koja je očigledna su oni izveštačeni široki osmesi plaćenih glumaca na reklami za pastu za zube tako da je, uz činjenicu da žickaju pare od ljudi u inostranstvu i naplaćuju govore 20 evra po osobi sigurno i da su za ovu reklamu plaćeni. To nije spot ni iz kakve vere i borbe za promene nego čist biznis. Klasična novčana transakcija. Za pare bi isto tako dali podršku i bilo kojoj drugoj ideji jer im je jedini princip novac.