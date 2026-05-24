Vučić je u autorskom tekstu za kineski list South China Morning Post naveo da Evropa treba da pristupa Kini sa više povrenja i spremnosti za saradnju, a ne sa strahom i sumnjom.

"Dok se vraćam u Kinu, činim to sa trajnim osećanjem poštovanja prema zemlji koja je postala jedan od najneophodniji partnera Srbije i jedna od ključnih sila našeg veka", naveo je Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini.

On je ocenio da su rasprave o Kini u Evropi često opterećene sumnjama i strateškom zabrinutošću.

"Razumem da svaka velika politička zajednica mora da vodi računa o svojoj budućnosti, ali verujem da Evropa Kini treba da pristupa, ne sa strahom i sumnjom, već sa samopouzdanjem i ozbiljnom, otvorenom spremnošću za saradnju", istakao je Vučić u autorskom tekstu.

Prema njegovim rečima, Srbija je izabrala put otvorenosti, a iskustvo Beograda pokazuje da partnerstvo sa Kinom donosi konkretne koristi običnim ljudima, radnicima i porodicama.

"Srbija je, u mnogo čemu, postala lider u Evropi kada je reč o modelu partnerstva koje je istovremeno praktično i obostrano korisno. Mnogo pre nego što je povezivanje postalo svetska politička parola, razumeli smo značaj izgradnje mostova između Istoka i Zapada", naveo je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da je saradnja kroz mehanizam sa zemljama centralne i istočne Evrope vremenom prerasla u široko i trajno partnerstvo, čiji su rezultati danas vidljivi u infrastrukturi, energetici i tehnologiji.

On je istakao da "srce tog odnosa" predstavlja Železara u Smederevu.

"Kada je predsednik (Kine) Si Đinping posetio Srbiju 2016. godine, zajedno smo obišli fabriku koja je bila na ivici propasti. U tom trenutku hiljade porodica strahovale su za svoju budućnost, a sudbina čitavog grada bila je neizvesna. Tada su stigle kineske investicije i, jednako važno, kinesko poverenje", napisao je Vučić.

Prema njegovim rečima, revitalizacija železare koju je sprovela kompanija "HBIS Grupa" bila je mnogo više od ekonomskog projekta.

"To je bio dokaz da zajedno možemo da vratimo dostojanstvo tamo gde su drugi videli samo propadanje. Danas je u železari direktno zaposleno 5.000 ljudi, dok još hiljade zavise od njenog uspeha. Ono što je nekada bilo simbol industrijske neizvesnosti postalo je dokaz obnove", naveo je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao i da se jasno seća atmosfere tokom posete kineskog predsednika Srbiji 2016. godine.

"Radnici su dočekali Sija ne kao udaljenog stranog zvaničnika, već kao lidera koji razume njihove poteškoće i prepoznaje njihov potencijal. Te slike ostale su duboko urezane u sećanje građana Srbije", zaključio je Vučić.