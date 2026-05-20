Ukrajinski dron "Baba Jaga" gađa ruske položaje Četiri osobe su povređene usled ruskog bombardovanja i napada dronova na Hersonsku oblast, uključujući dva muškarca koji su povređeni kada je dron sa direktnim pokretom kacelarijom za mleko pogodio cisternu u selu Rakivka, saopštila je Kancelarija tužioca Hersonske oblasti Ukrajina intenzivirala udare na rusku naftnu infrastrukturu Ukrajinski udari na rusku naftnu infrastrukturu u maju: 20. maj – rafinerija Kstovo

17. maj – rafinerija Moskva

15. maj – rafinerija Rjazanj

13. maj – naftni terminal Taman

8. maj – rafinerija Jaroslavlj

7. ​​maj – rafinerija Perm

5. maj – rafinerija Kiriši

4. maj – rafinerija Samara

3. maj – naftni terminal Primorsk

1. maj – rafinerija Tuapse Putin izdao naređenje – ovo je novi plan Moskve

Ukrajinska služba za spoljne obaveštajne poslove saopštila je da je dobila niz ruskih dokumenata koji ukazuju na pripreme za napore za destabilizaciju situacije u Ukrajini i potkopavanje međunarodne podrške zemlji. Prema agenciji, administracija ruskog predsednika Vladimira Putina naložila je obaveštajnim službama, Ministarstvu spoljnih poslova i ruskim medijima da intenziviraju medijsku kampanju i u ukrajinskom i u evropskom javnom diskursu. Pet ruskih scenarija za širenje rata; Zelenski digao uzbunu Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Vrhovna komanda razmatrala svih pet ruskih scenarija širenja rata preko severa Ukrajine i da za svaki mogući scenario priprema odgovor. Zasuti su osiromašenim uranijumom FOTO Ruske rakete opremljene bojevim glavama sa osiromašenim uranijumom pronađene su nakon prošlomesečnog napada na Černihivsku oblast, objavila je ukrajinska Služba bezbednosti (SBU). "Pretnje Rusije baltičkim zemljama neprihvatljive, biće shvaćene kao pretnje EU" Pretnje Rusije baltičkim zemljama su neprihvatljive i biće shvaćene kao pretnje celoj Evropskoj uniji, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. "Javne pretnje Rusije našim baltičkim državama potpuno su neprihvatljive", napisala je Fon der Lajen na platformi X. On je istakla da pretnja jednoj državi članici predstavlja pretnju celoj Evropskoj uniji. Fon der Lajen je dodala da Rusija i Belorusija snose "direktnu odgovornost za dronove koji ugrožavaju živote i bezbednost ljudi" na istočnom krilu Evropske unije. FT: EU razmatra kandidature Merkelove i Dragija za pregovarača s Rusijom

Evropska unija razmatra kandidature bivše nemačke kancelarke Angele Merkel i bivšeg italijanskog premijera Marija Dragija za ulogu predstavnika u mogućim pregovorima između Rusije i Evrope, objavio je Fajnenšel tajms. "Vlade EU razgovaraju o tome da li bi bivši predsednik Evropske centralne banke Mario Dragi ili bivša nemačka kancelarka Angela Merkel mogli da predstavljaju blok u potencijalnim razgovorima sa [ruskim predsednikom] Vladimirom Putinom", navodi se u izveštaju. Autori članka napominju da će se diskusije o kandidatima održati na sastanku lidera EU na Kipru sledeće nedelje. Ukoliko ni ovi kandidati ne budu odobreni, Evropa razmatra finskog predsednika Aleksandra Stuba ili njegovog prethodnika, Saulija Ninistea.

EK: Evropska unija ostaje posvećena sankcijama na uvoz ruske nafte i gasa

Evropska unija ostaje posvećena sankcijama na uvoz ruske nafte i gasa, saopštila je danas Evropska komisija, reagujući na odluku Velike Britanije da dozvoli uvoz dizela i mlaznog goriva prerađenih u inostranstvu iz ruske sirove nafte, na osnovu izuzetka u okviru sankcija.

"Ponovo potvrđujemo našu posvećenost sankcijama na uvoz ruske nafte i gasa i ponavljamo naš stav da Rusija ne sme da ima koristi od rata", rekao je portparol Evropske komisije, prenosi Rojters.

Vlada Velike Britanije odlučila je da ublaži stroge sankcije na rusku naftu koja se prerađuje u dizel i mlazno gorivo u trećim zemljama zbog rasta cena, a ta odluka danas stupa na snagu.

Odluka ujedno predstavlja i odgovor na zabrinutost zbog snabdevanja određenim gorivima zbog efektivne blokade ključnog plovnog puta - Ormuskog moreuza od početka rata između SAD-a i Izraela s Iranom, piše Bi-Bi-Si.

Takođe, ukinute su i neke sankcije koje se odnose na transport ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG).

Ublažavanje sankcija, dodaje Bi-Bi-Si sada će efektivno omogućiti uvoz mlaznog goriva iz Indije, koja je ranije bila ključni dobavljač za Veliku Britaniju i Evropu, a velike količine ruske sirove nafte se rafinišu u Turskoj.

Nova pravila za sankcionisanje prerađene naftne derivate biće "neograničenog trajanja", iako će se periodično preispitivati ​​i mogu da se menjaju ili ukinu, saopštila je vlada.

Velika Britanija je takođe izdala vremenski ograničenu licencu koja pokriva pomorski transport LNG i srodne usluge u skladu sa pravilima sankcija Rusiji, a važi do 1. januara.

Dron primećen blizu litvanske granice, NATO podigao avione

NATO lovci za kontrolu vazdušnog prostora podignuti su u vazduh nakon što je u blizini litvanske granice otkriven "radarski potpis" sa karakteristikama tipičnim za bespilotne letelice, saopštila je litvanska vojska.