Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije hitno se oglasila sa navodnim saznanjima o do sada neviđenom napadu koji planira Ukrajina.

Ukrajinske oružane snage planiraju da lansiraju dronove ka Rusiji iz baltičkih zemalja, što će smanjiti njihovo vreme leta do ciljeva i povećati efikasnost terorističkih napada, saopštila je pres-služba Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije (SVR).

- Prema dobijenim informacijama, Kijev ne namerava da se ograniči na korišćenje vazdušnih koridora koje su baltičke države obezbedile ukrajinskim oružanim snagama . Planirano je i lansiranje dronova sa teritorije ovih država. Očekuje se da će ova taktika značajno smanjiti vreme leta do ciljeva i povećati efikasnost terorističkih napada - navodi se u saopštenju.

Ukrajina direkno uvlači EU članicu u rat?

Ukoliko bi se tvrdnje ruske Spoljne obaveštajne službe pokazale tačnim, to bi značilo da bi država sa čije teritorije bi bili lansirani napadi direktno ušla u sukob sa Rusijom. U tom slučaju, Moskva bi takav potez mogla da tumači kao neposredno učešće te baltičke zemlje u ratu, s obzirom na to da bi napad na rusku teritoriju bio izveden sa njene teritorije.

