Novi bezbednosni incident dogodio se na severoistoku Evrope nakon što je vojni avion NATO-a iznad Estonije oborio dron za koji se veruje da je lansiran iz Ukrajine, izjavio je estonski ministar odbrane Hano Pevkur.

Prema njegovim rečima, letelica je predstavljala potencijalni rizik po bezbednost vazdušnog prostora NATO-a, zbog čega je doneta odluka o njenom obaranju.

– Ovo je poslednji u nizu slučajeva narušavanja vazdušnog prostora država koje se graniče sa Rusijom – rekao je Pevkur u intervjuu za portal „Delfi njuz“, prenosi Rojters.

Incident dodatno povećava zabrinutost zbog sve češćih slučajeva ulaska ukrajinskih vojnih dronova i drugih letelica u vazdušni prostor članica NATO-a od početka intenziviranja sukoba između Rusije i Ukrajine.

Prema dostupnim informacijama, od marta je više ukrajinskih vojnih dronova zalutalo u vazdušni prostor Finske, Letonije, Litvanije i Estonije – država koje se nalaze na granici sa Rusijom i predstavljaju deo istočnog krila NATO-a.

Takvi incidenti izazivaju ozbiljnu nervozu među članicama Alijanse jer postoji strah da bi čak i slučajno narušavanje vazdušnog prostora moglo dovesti do opasne eskalacije između NATO-a i Rusije.

Estonija, Letonija i Litvanija poslednjih godina značajno su pojačale protivvazdušnu odbranu i vojnu saradnju sa NATO-om upravo zbog rastućih bezbednosnih tenzija u regionu Baltičkog mora.

Posebno zabrinjava činjenica da se broj incidenata sa dronovima povećava paralelno sa intenziviranjem borbenih dejstava u Ukrajini i sve većom upotrebom bespilotnih letelica na frontu.

Savremeni rat u Ukrajini pokazao je da dronovi imaju ključnu ulogu u izviđanju, napadima na infrastrukturu i preciznim udarima na vojne ciljeve, ali istovremeno povećavaju rizik od incidenata van same zone sukoba.

Analitičari upozoravaju da male bespilotne letelice mogu lako izgubiti navigaciju, biti ometane sistemima elektronskog ratovanja ili promeniti pravac usled tehničkih problema, zbog čega završavaju u vazdušnom prostoru susednih država.

Letonska vlada prošle nedelje suočila se sa ozbiljnim političkim pritiskom upravo zbog načina reagovanja na slične incidente, a prema navodima medija, pitanje zaštite vazdušnog prostora postalo je jedna od ključnih tema bezbednosne politike baltičkih država.

NATO za sada nije zvanično komentarisao najnoviji incident u Estoniji, ali Alijansa poslednjih meseci kontinuirano pojačava nadzor vazdušnog prostora na istočnom krilu.