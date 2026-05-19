Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedeljak da povećani napadi ukrajinskih dronova dugog dometa nanose sve veću štetu ruskoj ekonomiji i energetskom sektoru, dok Kijev nastoji da prebaci rat na rusku teritoriju.

"Vraćamo ruski agresivni rat kući - na jedino mesto odakle je došao", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Ukazao je na nagli porast ukrajinskih operacija dronova duboko u Rusiji.

"Bilo je vreme kada su desetine ukrajinskih dronova koji svakodnevno napadaju Rusiju bili velika stvar. Sada stotine naših projektila dugog dometa svakog dana više nisu senzacija, već uvek dobrodošla i korisna vest", rekao je.

Zelenski je rekao da napadi, posebno na rusku infrastrukturu za proizvodnju i preradu nafte, imaju opipljiv efekat. Pozivajući se na izveštaj ukrajinske obaveštajne službe, rekao je da je ruska prerada nafte pala za oko 10% poslednjih meseci.

Ruske naftne kompanije su sve više primorane da zatvaraju bušotine, dodao je. „Za njih je gubitak proizvodnje zaista veoma bolan“, rekao je Zelenski.

Ruska vojska je pokrenula napade na infrastrukturu ukrajinske rafinerije u ponedeljak uveče, prema saopštenju ukrajinske državne energetske kompanije Naftogas.

Šef Naftogasa, Serhij Korecki, saopštio je na Fejsbuku da su neodređeni objekti koji pripadaju kompaniji u Dnjepropetrovskoj oblasti pogođeni i oštećeni raketama i dronovima. Rekao je da puni obim štete još nije jasan.

Zelenski je rekao da će pritisak na ruske državne finansije, delimično izazvan ukrajinskim napadima, postepeno primorati Moskvu da okonča rat.

"Već je značajan broj njihovih regiona bankrotirao, a (predsednik Rusije Vladimir Putin) vodi Rusiju ka bankrotu“, rekao je, pozivajući se na obaveštajnu procenu čije detalje nije otkrio.

