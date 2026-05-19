Ruska vojska zaustavila je kontraudar Oružanih snaga Ukrajine (OSU) i ponovo krenula napred na aleksandrogradskom pravcu u Dnjepropetrovskoj oblasti, dok se najteže borbe vode kod Novogrigorjevke, Verbovog, Stepovog i duž zapadne obale reke Jančur.

Ukrajinski vojni analitičar Konstantin Mašovec, koga ruski izvori predstavljaju kao jednog od najpoznatijih ukrajinskih vojnih komentatora, piše da pokušaj OSU da stabilizuju ovaj deo fronta nije doneo očekivani rezultat.

Prema njegovim navodima, ruske snage su najvidljiviji pomak ostvarile na potezu Novogrigorjevka — Verbovo, gde su za poslednje dve nedelje napredovale oko tri do tri i po kilometra. Na tom pravcu ruske jedinice su, kako tvrdi Mašovec, uspele da se povežu sa manjim grupama koje su ranije prodrle južno od Verbovog.

Najveći pritisak kod Jančura i Novog Zaporožja

Još jedno žarište ostaje zapadna obala reke Jančur. Na pravcu Slatko — Novo Zaporožje ruske jedinice su se za oko nedelju i po približile Novom Zaporožju na oko dva kilometra, uz napredovanje od približno tri kilometra.

Cilj ruskih snaga na ovom delu fronta jeste da potisnu OSU dalje od Uspenovke i pokušaju da izađu na ukrajinske komunikacije u rejonu Dobropolja. Upravo zbog toga ovaj sektor dobija sve veći značaj, jer se borbe više ne vode samo za pojedinačne položaje, već za pravce preko kojih ukrajinske jedinice održavaju vezu i dopremaju pojačanja.

Na liniji Zlagoda — Privolje ruske trupe su, prema istim podacima, napredovale do kilometar i po. U rejonu Mirnog, jurišne grupe ruske vojske uspele su da izađu do istočne periferije Aleksandrograda.

Borbe se nastavljaju i na potezu Ternovo — Novogrigorjevka. Na pravcu Berezovo — Stepovo ruske snage su za dve nedelje prešle oko 1,8 kilometara i sada pokušavaju da se učvrste u samom Stepovom.

OSU još drže ključne tačke, ali pritisak raste

Uprkos ruskom prodoru, OSU i dalje drže Ternovo, prostor južno od Voronog, kao i položaje kod Novonikolajevke i Kalinovskog. Ti položaji su važni jer zatvaraju deo pravaca kojima ruske jedinice pokušavaju da prošire klinove po bokovima.

Mašovec procenjuje da su za ukrajinsku odbranu trenutno najopasnija dva područja — linija od Novogrigorjevke do Berezovog i zona zapadno od Jančura. Upravo tamo ruska komanda, prema njegovoj analizi, pokušava da iskoristi slabije tačke u ukrajinskoj odbrani i nastavi pritisak pre nego što OSU uspeju da prebace dodatne rezerve.

Situacija na aleksandrogradskom pravcu pokazuje da se borbe u Dnjepropetrovskoj oblasti sve više pretvaraju u nadmetanje za bočne pravce, sela i komunikacije, a ne samo za dubinu prodora na mapi. Ukoliko ruske snage učvrste pomake kod Verbovog, Novog Zaporožja i Stepovog, ukrajinska odbrana mogla bi da se nađe pod još jačim pritiskom u narednoj fazi borbi.